牛殺人驚悚片段曝光！屠夫遭待宰牛反殺　纏繩高速磨地「拖殺」亡

這是牛隻死前的最後反抗？巴基斯坦日前發生恐怖意外，當地舉辦獻祭活動宰殺牛隻，但其中1隻牛被綁上繩子準備宰殺時，牠突然反抗撞向屠夫，再急速飛奔逃離現場，此時屠夫被繩子纏住，慘被牛隻猛拉後腦着地拖行，附近的人完全攔不住，最終釀成「牛殺人」事件。事發片段其後在網上曝光，見到牛隻高速跑走將屠夫「拖殺」，屠夫在途中已無反應。當地警方指已知悉事件，並將屠夫遺體交給他的家人處理。



屠夫（戴帽者）和另外2人準備宰牛，先幫其中1隻綁繩。（影片截圖）

巴基斯坦最大城市卡拉奇（Karachi）日前發生悲劇，事發於 Gulistan-e-Jauhar地區，本月10日當地舉行獻祭儀式，但其中1頭牛極力反抗，最終將1名屠夫在地面拖行，把要劏牠的屠夫「反殺」，相關閉路電視畫面及手機影片其後在網上曝光，引起網哄動。

【慎入！事發片段其後在網上曝光！】

+ 20

手機拍攝片段中，原本有其他牛隻在場，有些已被殺躺在地上，這時屠夫及另外2人準備宰殺另外2頭牛，其中1頭極力掙扎，綁繩後不斷撞人，牠還把屠夫們拉到另一邊的門口，其中1男子作勢要打牛隻。屠夫將繩子綁在牛頭上用力合上牠的嘴，此時牛隻跳起反抗，3人合力都無法阻止牛隻的舉動。該頭牛隻突然拔足跑走，眾人合力拉不住，繩子又纏在屠夫身上，他被牛隻扯跌致後腦着地，慘被高速拖行，多人見狀去追。屠夫無法解開身上的繩，身體高速磨擦路面。

另1段閉路電視片段顯示，牛隻拖住屠夫又跑又跳，此事屠夫已無反應，面朝下任由牠拖行，約7名男子從後追趕，最終牛隻終於停下，所有人圍去屠夫身旁，但已經斷氣。當地警方稱知悉事件，死者遺體現時已交還家屬。

（綜合）