有急事找你！狂收詐騙廣告短訊　台男1招大反擊　網民讚：學起來

相信不少人都經常收到詐騙廣告訊息，封鎖完仍陸續有來，「都咪話唔煩！」台灣有男生一直深受詐騙廣告訊息騷擾，不勝其擾下想出絕招，就是將所有傳送訊息的人加進同一個通訊群組，並要求眾人匯報業績，嚇得不少人立即退群。網民大讚樓主有創意，又笑言「要學起來」，紛紛表示「原來當董事長這麼簡單！」、「我已經兩天沒收到了，你這招讓我有重新開啟收簡訊功能的衝動了」。



經常收到詐騙廣告短訊，任何人都會不勝其煩！（資料圖片）

該名台男於facebook群組「爆廢公社公開版」貼出多張訊息欄和通訊群組截圖，分享擊退詐騙廣告訊息的方法，多名自稱是證券行的員工傳送訊息給他，不約而同地稱「有急事找你」，要求他於通訊程式LINE加好友。

樓主決定順應各人意思加LINE，並籌謀1場大反擊，他於LINE開了1個名叫「業績匯報」的群組，然後將所有傳詐騙廣告訊息的人加進去，再像老闆般要求眾人匯報7月的業績狀況。他不時加新人進去，還「抵死」地說「我們歡迎新同事，新同事很認真！半夜四點還在市場跑業務」、「今日跺地板，明天當老闆，加油加油加油，努力努力努力」。

台灣有男生一直深受詐騙廣告訊息騷擾，不勝其擾下想出1個絕招反擊。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

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當眾人紛紛退群時，他笑說「李小姐離職了，我們祝福她」、「全公司剩下妳一個業務，其他都離職了，謝謝妳一路走來始終如一」、「市場的難度，我都知道，每天貪黑起早傳着詐騙簡訊，得不到認同，真的辛苦了！」、「怎麼可以不告而別」。雖然沒有人回應他或推銷產品，但他樂於其中，不斷追問業績狀況。

他於帖文讚賞自己「很貼心的把大家集中到一個群組」，又呼籲其他網民一起行動打擊詐騙廣告訊息，「各位老闆，為了更乾淨的世界，群組開起來！」。

帖文引起熱議，網民留言大讚「太有才了！」、「要學起來」、「玩的很極致」、「深深佩服」、「笑死，最近一直封鎖，這個最好笑」、「現在詐騙不好當」、「生活壓力挺大的，很療癒」、「真的超好笑，求詐騙業務心裏陰影面積」、「這讓我也想過過總裁的癮了」、「你的員工不太聽話啊」、「太晚看到，我已經全部fire（解僱）他們，早知道全部轉介給你，壯大您的公司」。