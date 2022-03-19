收招聘「刷單員」詐騙訊息　港男反詐騙淨賺$200　網民爆笑讚天才

求職騙案無處不在，近年市民不斷收到招聘「線上客戶下單員」的訊息，聲稱可在家彈性工作，無需經驗，日薪可高達千元，惟背後卻是詐騙陷阱，警方早已提醒要對此類招聘所謂「刷單員」、「匯款員」的訊息加倍小心，騙徒利用假應用程式等操縱借貸或匯款，受騙苦主損失慘重。

有網民早前亦收到類似訊息，卻決定「深入虎穴」，希望能破解這種招聘陷阱。樓主以「太空卡」應徵，然後按對方要求完成任務，結果收到第1筆200元的「佣金」，隨即功成身退，然後在facebook公開反詐騙過程，引來過千網民追看及轉發，大讚樓主很有心機，「真係有人試做」，又指同類訊息騙案已非新鮮事，而求職者的戶口曾出現負數，即稍後要「充值」才能完成任務賺佣，已是典型求職騙案格局；但亦有人呼籲不要與騙徒打交道，慎防透露個人資料後被對方利用，最終可能得不償失。



近年不少民都曾收過招聘「線上客戶下單員」的訊息，聲稱可在家彈性工作，無需經驗，日薪可高達千元。（Facebook圖片）

網民「Lun Lee」昨日（17日）在facebook以「關於我成功詐騙你的詐騙這回事」為題發帖，稱近日收到各種招聘在家工作人員的訊息，標榜無需經驗、可在家彈性辦公、不影響正職，20至65歲都可做，聲稱日薪可高達千元。樓主表示這類騙案通常為了加強可信性，一開始先給甜頭才引人入局，「佢一開頭真係會俾錢你，再引你入局入錢畀佢」，到事主真的入錢，騙徒就消失。樓主決定嘗試破解詐騙手法，「睇吓會唔會成功食完（餌）就走」。

樓主首先購入「太空卡」發訊息給對方，稱要電話應徵，即時獲得回應，並介紹工作內容包括打評論等，以幫助各個社交平台商家增加曝光度及產品銷量，完成任務後就獲得獎勵，每日收入由200至1000元不等。其後樓主答應並獲邀做體驗任務，先在指定平台註冊帳號，並重複點擊下單60次，聲稱完成後就會發放佣金獎勵。

樓主按指示做任務期間，「詐騙操作」終於出現，樓主發現帳號突然變成負數，即聯繫對家查詢，獲告知帳號需要充值，但這次可先替樓主充值，讓他繼續完成任務。樓主相信此舉「為下次負數鋪路，預期佢下次再有呢啲情況就會叫我自己填數」。完成後，對方要求樓主給予個人銀行帳號等資料，這讓他相當頭痛，因他不想透露個人帳戶訊息，唯有說自己不是本地人，未有銀行戶口，只能用「男友」的戶口收錢，結果對方不虞有詐照轉帳200元給他。

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樓主一見到款項即收兵回朝，對方見沒有回覆發訊息追問，他卻表示「唔喺度了，阿ellia啱啱出車禍已經離開咗我哋」，並即時封鎖對方，最終200元袋袋平安。

帖文一出不足1天，已逾2000人讚好，過千次轉發，整個反詐騙過程後引網民爆笑，又大讚反攻手法「高質」、「學到嘢」。有人分析該訊息必然是詐騙，更點出一大破綻，「戶口變負數就係引你入錢，入得愈多賺得愈多，但如果獲佣前要入數，一定係呃人」。

雖然不少人讚賞樓主心思細密反攻騙徒，但質疑其手法是否亦是詐騙，網民卻認為不是，因樓主是按指示「工作」，過程中按足60次，付出了汗水和時間，「撳撳撳先賺到200蚊，買電話卡都48蚊了」、「你都付出咗按佢要求嘅努力，換返人工啫」。有網民認為見好就收需要很大定力，而且樓主小心奕奕沒有透露個人資料，否則一個不小心資料被盜用或借錢騙財，可能會入另1個陷阱，故認為最好方法是對詐騙訊息視而不見。

警方反詐騙協調中心早前表示，發現有騙徒透過手機短訊(SMS)、社交媒體或即時通訊軟件，向市民發放虛假招聘廣告。廣告以招聘「點贊員」、「下單員」或其他文職為名，利用「不需學歷經驗」、「可在家工作」和「高薪厚職」等字眼作招徠。騙徒為隱藏自己的身份，只會留下一個社交媒體或即時通訊軟件的帳號，以供有興趣的求職者聯絡。

警方因此呼籲市民，若收到招聘廣告聲稱能夠協助搵快錢，但不需任何技能就有優厚報酬，應加倍小心； 如果招聘廣告並没有交代其公司資料，或只留下社交媒體或即時通訊軟件的帳號作聯絡，就必須加倍留神。另外切勿把銀行戶口借給僱主或陌生人，或以個人名義協助僱主或其他人申請貸款，如懷疑受騙，應致電「防騙易18222」熱線查詢。

警方呼籲市民小心求職騙案，如懷疑受騙，應致電「防騙易18222」熱線查詢。（資料圖片／盧翊銘攝）

警方去年曾講解「刷單」騙案的手法，騙徒聲稱為產品累積交易紀錄，將貨品放入購物車後截圖後，另外將貨款存入「商家」指定銀行戶口，便完成「刷單」，稱可收回本金及5%至10%佣金。有騙徒更出動仿真度高的應用程式，實時顯示累積回贈金額，令受害人深信不疑，但最後均無收到現金，本金成泡影。

其中1名21歲無業女子於2020年12月應聘為「刷單員」，幫商家買時裝及名牌手袋，刷單11次，更不惜向財務公司借貸，及透支信用卡現金，以增加本金資本，以賺取貨款的5%佣金，即是約3.6萬元，最終1個月內損失73萬元。

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