室內中暑！鼻敏感家姐唔畀開冷氣阿爸熱暈　網民公審「麻煩家姐」

大暑是1年最熱的節氣，不少人都要開冷氣在室內「避暑」。有網民日前發文，稱其姐姐患有鼻敏感，每次在家中開冷氣就會不斷打噴嚏。最近天氣太熱，爸爸實在難忍高溫，便在房間開冷氣休息，而姐姐在廳就開始鼻敏感發作，然後氣沖沖地把爸爸房中的冷氣關掉。

結果樓主的爸爸因此中暑，頭暈心悸，醫生建議他可以開冷氣避免「室內中暑」，然而樓主的姐姐還是反對爸爸開冷氣，更質問家人為甚麼不體諒她。樓主大怒鬧爆家姐「麻煩」，「開冷氣就會打乞痴（嚏），乜原來我家姐咁矜貴」。



樓主指姐姐因患有鼻敏感因此不准家人開冷氣，而爸爸由於天時暑熱加上不被允許在房中開冷氣，不幸中暑。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

該名網民在香港討論區以「家姐唔畀開冷氣搞到阿爸係屋企都中暑」為題發帖，指其「麻煩家姐」稱開冷氣會使她鼻敏感發作，因此在家時一向不允許家人開冷氣。近日家姐放假日日待在家中，偏偏天氣炎熱又不可以開冷氣，樓主的爸爸早幾日已經因暑熱令食慾減退，當時樓主就擔心過父親會中暑。樓主爸爸在房中休息時把風扇拿了進去，而家中只有1把風扇，令在廳看電視的家姐不滿，「我家姐話：你拎左入房咁我咪熱死？」。

發文前一日，氣溫高達34度，樓主爸爸實在難擋高溫，又不敢在廳開冷氣，遂開了房門在房間開冷氣。然而不過開了10分鐘，媽媽就表示在廳休息的家姐鼻敏感發作不斷打噴嚏，隨後姐姐便質問爸爸是否在房開冷氣，更強行進去關掉他的冷氣。不久爸爸開始不適，「阿爸話佢個頭好暈覺得心跳好快之類，飲冰水沖凍水涼都無好啲」，樓主即時和媽媽帶爸爸去看醫生，「醫生話阿爸係中暑，仲問（叫）我阿爸太熱要開冷氣，如果唔係好易室內中暑」。

樓主回到家中跟家姐商議，稱爸爸因為中暑不適需要開冷氣，但家姐仍然不同意開冷氣，認為開風扇已經足夠，如想要涼冷氣大可以到商場，「又話我地開完冷氣佢會係咁打乞嚏佢都好辛苦，問返我地做咩唔體諒佢」，更斬釘截鐵表示只要她在家中就不可以開冷氣，更叫樓主與父母如要嘆冷氣就搬到酒店住。

樓主的姐姐在知道醫生建議父親要開冷氣避免室內中暑時，反問樓主等人為何不體諒她，令樓主氣憤不已。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

樓主指家姐平日返工出入冷氣地方也不會鼻敏感發作，只有在家中才會；又認為打噴嚏不會死人，但中暑就有致命風險，指爸爸與姐姐的不適不可同日而語，「為咗唔想一個人打乞嚏就要全家陪佢一齊熱，屋企有呢個家姐真係成家人嘅折磨」。樓主異常憤怒，便撰文公審「麻煩家姐」。

帖文引來網民熱議，不少人都指責樓主的姐姐不為爸爸健康着想，「你家姐好自私，佢要熱就自己落徍（街）熱，喺房開冷氣又會影響到佢？」、「自私，怕冷氣咪出街曬囉」、「點睇佢家姐都係自私精，喺屋企女王咁」；亦有人覺得小數服從多數，只有姐姐1人不同意開冷氣時就應是她遷就其他家庭成員，「咁點解唔係個家姐自己戴口罩」、「你家姐咪自己關埋房開窗囉，無理由成家人就佢一個」、「返工佢會唔會熄咗Office冷氣」。

亦有人指家中冷氣機太髒有可能誘發鼻敏感，建議樓主一家人妥善處理，便可以減少紛爭。另外有鼻敏感患者體諒樓主姐姐，「你家姐一路鼻敏感係瞓唔到，個人都會特別暴躁。首先唔好怪你家姐先，不如你地一家一齊搵一搵你家姐鼻敏感嘅源頭」。