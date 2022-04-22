細佬考DSE家姐想聊天打氣　遭父狂鬧阻溫書：累細佬都考唔到大學

常說中學文憑試（DSE）「一試定生死」，但考生也毋須過份緊張和太拼命溫書，適時娛樂和休息有助紓緩壓力。有身為人姊的網民於討論區大呻，弟弟為應屆中學文憑試考生，日前她打算藉閒聊關心弟弟，卻被爸爸責罵「唔好煩住細佬」，批評她當年成績差無法直升大學，「唔好連累埋細佬都考唔到大學」。她大感委屈，表示只是好心想為弟弟打氣減壓。不少網民安慰樓主，「考試前識得減壓，對考試有正面嘅幫助」，又稱讚她是好姐姐。



有港女於討論區發文大呻，日前與為應屆中學文憑試考生的弟弟閒聊及關心一下時，被爸爸責罵「煩住細佬」，兼批評她當年讀不成書考不到大學。（《香港愛情故事》劇照）

有女生於香港討論區以「關心細佬但俾老竇鬧我叫我唔好再煩住細佬」為題發文，表示弟弟今年要考中學文憑試，她留意到這幾個月來弟弟專心備試，基本上完全無娛樂。每晚一家人吃完飯後，弟弟都會入房溫書，為免製造噪音，家裏規定每晚8時半後不可開電視，因此大家也是各自回房上網。

日前弟弟走出客廳與家人閒聊，正當她想關心一下弟弟，兩姊弟聊天時，於廚房洗完碗的爸爸突然走出來「鬧爆我，叫我唔好煩住細佬」，又拿出陳年舊事指責，「有我一個讀唔成書唔可以直接考入大學就夠啦，唔好連累埋細佬都考唔到大學就得啦」。

樓主委屈地說，只是想為弟弟打氣，指出這幾個月來弟弟已很用心讀書，「仲有幾日都開考，識就識，唔識就唔識㗎啦」。（《二十五，二十一》劇照）

她委屈稱一心想為弟弟打氣，因為這幾個月來弟弟真的很用功，「仲有幾日都開考，識就識，唔識就唔識㗎啦」，擔心若家人給弟弟太大壓力和期望，弟弟可能會考得不好，而她就是一個「人板」。她想起當年因壓力太大失手，所以才想嘗試為弟弟減壓。

有網民批評其父反應過度，「傾一陣會幾影響溫書？」、「平常心喇！得就得，唔得就唔得！亦唔需要介意你老竇講嘅嘢！」。有留言又認為最重要是讓弟弟感受到姐姐的關懷，「你細佬有你呢個家姐都算係好幸福」、「做好自己（關心細佬），問心無愧，加油樓主」。

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