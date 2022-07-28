天體海灘盯裸女自慰　色男遭76歲阿伯3槍擊斃　被捕揭驚人背景

到天體營海灘見到裸男裸女也應該要有基本尊重，否則隨時招致殺機！法國一名46歲男子到里昂一個天體營海灘遊玩時，竟對着裸男裸女大叫大喊，更色心起盯着一名裸女「自瀆」，結果引來一名76歲老翁不滿，當眾連轟3槍殺死該男子。而老翁被捕後，其背景因而曝光。



到天體營海灘見到裸男裸女也應該要有基本尊重，否則隨時招致殺機。（示意圖／gettyimages）

據外媒報道，事發上周六（7月23日）早上約10時30分，地點是法國里昂拉馬馬海灘（La Mama beach），當時有數百名裸男裸女正享受日光浴。拉馬馬海灘佔地5400英畝（約22平方公里），是天體營愛好者聖地。

報道指，該名46歲男子在拉馬馬海灘遊玩時，曾對着海灘裸男裸女大叫大喊，更盯着一名裸女「自瀆」，令在場女性感到不舒服，惟男子沒有理會，還與其他看不過眼的遊客對罵。

其後一名感到惱火的76歲老翁上前理論，並與男子爭執，詎料老翁突然從袋裏取出狩獵步槍（hunting rifle）朝男子狂轟3槍，其中一發擊中了男子胸部，當場死亡。

76歲老翁不滿男子行為，取出狩獵步槍擊斃男子。（gettyimages）

老翁行兇後沒有逃走，警察拘捕他時亦沒有抵抗就投降。據報老翁是射擊愛好者，其槍械已合法註冊，惟只可在特定場所內使用，而非公眾場所。目前老翁被拘留，警方循謀殺方向調查。