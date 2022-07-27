迪士尼熱褲女騎膊馬睇煙花被斥自私　網民反應兩極：遲啲要疊羅漢

迪士尼樂園煙花匯演回歸，吸引大批粉絲入場觀賞，早前有人就不滿有家長在觀看煙花期間讓子女「騎膊馬」，認為做法阻礙後方人士的視野。惟事件告一段落後，近日卻再有另1張照片瘋傳，顯示1名穿背心熱褲的女生騎上另1名男子的肩膊上，令現場人士看得傻眼，「咩料呀？」。



1名穿粉紅色背心和熱褲的女生，騎在相信是其男友的肩膊上，並舉起手機拍下煙花美景。（FB「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

有網民上周五（7月22日）在facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」上傳1張迪士尼煙花匯演的現場相片，只見人群聚集一同遠望前方，而其中1名穿粉紅色背心和熱褲的女生，則騎在相信是其男友的肩膊上，並舉起手機拍下煙花美景。樓主其後再上傳另一角度的現場照片，顯示當晚不只1位女生騎膊馬，「白色衫嗰位下面男士頂唔順先落馬」。

樓主其後再上傳另一角度的現場照片，顯示當晚不只1位女生騎膊馬，「白色衫嗰位下面男士頂唔順先落馬」。（FB「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

照片引起網上熱議，有網民批評涉事者自私，「點解會咁唔理其他後面嘅人嘅感受」、「後面個男仔好無奈」、「迪士尼啲公主都冇咁好服侍」、「沒有更高，只有更高，應該超過咗2米」、「怕蝕底不如買張白金咭日日去喇」，又嘲諷「遲啲一家大細疊羅漢咁睇」；但有人則認為問題不大，「同小朋友騎膊馬差唔多啫」、「自己識走位啦」、「咁193去到可以點算？」。