迪士尼睇表演遭戴頭箍情侶擋視線　港女公審不成被嘲：唔識調位？

去主題樂園當然希望「玩到盡」，除了要玩不同的遊戲，也要把握機會看各種表演。有港女近日到迪士尼樂園觀賞表演時，稱被前方一對戴上卡通頭箍的情侶遮擋視線，「禮貌地提醒」後對方亦不為所動，一時氣憤便發文表達不滿。沒想到網民對於公審文未有和應，反指現場座位是先到先得，若她不滿意大可調位。



有港女近日到迪士尼樂園觀賞表演時，稱被前方一對戴上卡通頭箍的情侶遮擋視線，「禮貌地提醒」後對方亦不為所動。（fb「迪士尼 買賣 交換 分享 Disney’s Sharing Platform」圖片）

該名女子於facebook群組發文，分享日前到迪士尼樂園觀賞表演的不快經歷。她指進入表演場地後，坐在前方的一對情侶未有脫下頭上所戴的Duffy卡通造型頭箍，阻礙了她的觀賞視線，於是開聲「禮貌地提醒」對方，惟情侶並無反應，令她非常不滿，「好心睇show嘅時候，坐得較前嘅朋友除一除頭箍，真係好影響視覺」。

樓主的帖文引來網民討論，有人認同她所言，指觀看表演時顧及他人是公德心的表現，「盡量唔遮住後面嘅人，呢啲係公德心」、「其實巡遊第一排坐低，睇室內show除頭箍，睇室外show唔好開遮，真係好正常既入Park禮儀」。

帖文引來網民討論，有人認同觀看表演時顧及他人是公德心的表現，但更多網民指出表演場地並無劃位，而且以先到先得方式入場，認為如樓主不滿位置大可調位。（資料圖片）

不過更多網民卻質疑樓主小題大造，直指表演場地並無劃位，而且以先到先得方式入場，認為如她不滿位置大可調位，「其實你覺得阻你，你可以調位，人哋無必要理你，公審有咩意義」、「點解唔早啲入場？人哋坐喺度都要俾你公審？ 就因為你生得矮？」、「投胎生高啲嘛」。

有網民更以其人之道還治其人之身，認為樓主要求前方遊客遷就自己同屬缺德行為，「換轉諗，如果你坐到第一排專心諗住睇show時，突然後面有人騷擾你要求你除呢樣除嗰樣，我會覺得呢個人好冇公德心，因為自己坐得唔好就要人做啲動作去就佢，其實自己可以換下位，坐直啲或換個角度」。面對網民「圍攻」，樓主最終關掉帖文的留言功能，僅表示「你可以唔認同我，不過唔需要爭論」。