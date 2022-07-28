老闆豪擲78萬購5萬張彩券分員工　冀中65億頭獎齊齊分錢　結果係…

這算另類員工福利？美國有連鎖快餐店老闆為全部員工買彩券，希望有員工幸運中獎後，齊齊瓜分預計高達8.3億美元（約65億港元）的頭獎。該店聯席CEO接受傳媒訪問時笑言，原來一口氣買5萬張彩券很困難，因為一定要現金購買，他們要分別到4間銀行領取10萬美元（約78萬港元）現金，再到2間油站購買，等候打印完成都花了近8小時，還豪言今次沒中的話會繼續買。有網民揶揄即使買5萬張中獎機率一樣很低，據外媒報道，該彩券中頭獎機率低至3.025億分之一，而據彩券公司資料，今期無人中頭獎。



美國有連鎖快餐店老闆為員工購買了5萬張彩券，希望有員工可以中頭獎然後個個分錢。（「Todd Graves」Twitter影片截圖）

美國傳媒報道，當地連鎖快餐店「Raising Cane's 」創辦人兼CEO格雷夫斯（Todd Graves）日前在Twitter分享為全部員工購買了5萬張「Mega Millions jackpot」彩券，並上傳買彩券後打印過程。CNN指每張彩券要價2美元，他花費約10萬美元（約78萬港元），希望員工中有幸運兒中頭獎，之後全部員工瓜分獎金。

該彩券的頭獎金高達8.3億美元（約65億港元），扣除稅金及其他費用後獎金約有4.8億美元（約38億港元），每名員工可分得約9600美元（約7.5萬港元）。

Raising Cane's在美國35個州擁有近700家分店，其聯席CEO庫馬蘭（AJ Kumaran）接受傳媒訪問透露，他們一直想為員工找樂趣，最近市道艱難，大家在雜貨店、油站等都會看到彩券，尤其頭獎是這麼大的數字時，大家都想大獎，如果無人中獎，公司會再買彩券，豪言要買到有同事中獎為止。

庫馬蘭稱格雷夫斯現時不在國內，故要他親自去買，但因為彩券一定要用現金購入，他們要先花2小時到4間銀行領取現金放入袋內，再到2間油站購買，坐在店內約8小時等待打印完5萬張彩券。

事件引來熱議，部份網民揶揄快餐店只是想「搞噱頭」，即使買5萬張，有員工中獎的機率一樣很低，還不如每名員工派500美元獎金（約4000港元），而非為員工賭博，又笑稱想到有人入內買5萬張彩券的表情，「排在他身後的人會很生氣」。但不少人覺得這主意很好，「團隊合作買彩券」的做法可以鼓舞士氣，「2塊錢買1個小小的夢想也不錯」。

美媒指「Mega Millions jackpot」史上開出的最大獎是2018年10月的期次，獎金高達15.37億美元（約121億港元），彩券在南卡羅來納州售出。這款彩券中頭獎的機率低至3.025億分之一，故買5萬張彩券中獎機率一樣相當渺茫。

快餐店買的5萬張彩券已在美國東部時間7月26日11時開彩，他們派了約25名員工逐一核對，但彩券公司網站公布，今期最幸運的8張彩券只中了5個號碼，沒中第6個超級號碼，無人中頭獎，下期的獎金估計會變成10.25億美元（約80億港元）。

（綜合）