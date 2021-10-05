帶囡囡玩擲彩虹中黃圈　職員堅稱踩界　港媽怒斥：硬話唔中獎

過去的3日連假，不少家長都會帶子女到室內遊樂場遊玩，1名港媽於上周六（10月2日）在網上發文，表示她與女兒到天水圍天盛商場1間室內遊樂園玩擲彩虹，兩母女皆認為硬幣擲中黃圈範圍，惟副經理看後堅稱「踩界」無中獎。港媽事後把擲彩虹的照片上傳至facebook，許多網民都為她們抱不平，並批評該副經理「死撐」拒派獎。



有港媽上傳照片，指自己與女兒日前到某室內遊樂場玩擲彩虹，但她擲中黃圈卻被副經理指踩界。（fb群組「真.屯門友」）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名港媽在facebook群組「真.屯門友」發文，表示她上周六與女兒一起到天水圍天盛商場1間室內遊樂園遊玩，擲出遊戲幣後落在黃圈範圍，兩母女以為中獎，但副經理卻指該硬幣沒有中獎，她與對方理論數分鐘，仍獲回應指沒有中獎，「話佢（副經理）看嘅直線係踩黑色界，之後我都同囡即走了！咁都得……點再繼續玩呢！」

港媽又隨帖文上傳照片作證，希望讓其他網民評評理，並留言痛斥該副經理「想像唔到cheap爆到如此地步，明明係中獎，畀個小朋友100票開心下都可以咁嘅！」。港媽續稱，事發時已拍照及當面理論，「理論到口水乾都話唔中」，對方也沒有出示該店相機的紀錄，顯示究竟哪個位置踩界。

+ 2

帖文隨即引來熱烈討論，幾乎所有網民均支持樓主，認為該枚硬幣應被視為中獎，「咁睇，妳中得好完美」、「咁都唔中點先叫中？」、「一定係中啦，放大睇到完全仲有少少黄色邊」，着樓主向公司投訴，惟樓主其後回應，指雖已向公司反映事件，但仍未有回覆。

同場加映：網民熱議阿媽奇怪邏輯 乜病都係因為夜瞓

以下就整理出15項最多人有共鳴的「阿媽邏輯」▼▼▼

+ 11

不只阿媽邏輯奇怪，有網民就曾經過分享童年常聽聞、沒有科學根據的流言▼▼▼



網民熱議「偽科學」流言（01熱話製圖）

+ 7

港媽分享子女駁嘴金句 頂心杉句句嘔血▼ ▼ ▼