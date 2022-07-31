初中畢業男扮牙醫5年賺千萬　被檢舉下場慘了　1原因網民話係天才

假冒牙醫賺到發大財？台灣彰化有男子被檢舉扮牙醫執業，今年3月被衞生局及警方調查，當場查獲他正為女病人看診，但他只有齒模製造證照，附近民眾指他原本在馬路旁開業，做到搬入豪宅開診所，大家都以為是正式診所，原來他5年多來已賺了逾2548萬（約666萬港元）。當地法院審理案件時，指假牙醫於1998年及2007年已2次被發現非法行醫，但均獲緩刑，法官考慮到他只有初中畢業等因素，日前判他要入獄7個月，沒收牙醫工具及所有犯罪所得，即逾2548萬元。

網民對於假牙醫能行醫多年而且勁賺感到驚訝，懷疑是因為「經驗多、收費平」而獲顧客支持，甚至笑言他可能是「天才牙醫」，又勸他不如好好修讀課程正式考牙醫牌。



台衛生部門及警方到場時，楊男剛好在看診。（TVBS新聞截圖）

台媒報道，今年3月有人檢舉彰化有非法牙醫診所，當地衞生局聯同警方到場，發現穿花襯衫的楊姓「牙醫」正為1名女病人治療，現場有大批牙醫工具，他承認自己只有齒模證照，沒有牙醫資格。現場還發現他的帳冊，紀錄了他每次看診後的收費，主要從事牙醫治療及修補假牙工作。

附近的民眾稱，楊男已在當地開業多年，原本診所位於馬路旁，後來搬到巷內的豪華別墅內，掛上「永全」招牌。一般人看到診所外觀都會以為是合法診所，不會察覺他是無牌牙醫。

案情指，楊姓男子只有國中（初中）畢業，過去從事齒模製造，後來偽造牙醫執照，1998年及2007年已先後2次非法從事牙醫治療，違反《醫師法》被定罪，但均獲緩刑。2016年他再次買入牙齒治療椅、診療機器及藥物等，搬入豪宅掛牌開業，幫病人補牙、磨牙、裝假牙、根管治療（蛀牙問題），今次是第三次違反《醫師法》，5年多來非法賺了2548萬台幣。

法院不再給機會，彰化地院法官吳永梁認指他2016年至2022年3月間一直違法從事牙醫治療及修補假牙，法官考慮到他只有國中畢業，領有輕度身心障礙證明等因素，判入獄7個月，另要沒收他所有工作及犯罪所得收益，涉款逾2548萬元台幣。

有網民認為假牙醫通常豐富且收價遠比正牌牙醫平，故部分客人可能早就知情，「雖然依法來說是違法的，但很多齒模技師的技術比牙醫好是事實」、「鄉下很多這種的」。有留言更驚訝他賺到上千萬，「那也證明了他的醫術達到了一定的水準啊.」，笑言他可能是「天才牙醫」、「怪醫黑傑黑」。

（綜合）