台牙醫診所揸Tesla專車接送「賺超多」？網友揭秘：利潤超乎想像

日前一名台灣網友在路上捕捉到一輛特斯拉，車身上印有「XX牙醫診所接送專車」，讓他上爆廢公社發文驚呼：「現在牙醫診所這麼好賺嗎？」。



該網友發文說道：「牙醫診所這麼好賺喔？開特斯拉接送服務」，引起網友留言表示（按圖看清一眾留言👇👇👇）

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「不要懷疑，讀醫科最多牙醫醫美，以後內科外科等等重要科都是班上成績比較落後的選的」、「你現在才知道喔…幾乎牙醫診所的院長或是醫生都開名車，不是一天兩天知道了…幾十年前就是這樣了…好不好賺，用眼睛看就知道了」、「超過你想像喔~5分鐘洗牙~入手1200元（台幣）」、「本來就好賺了你不知道…」。

部分網友認為，就算牙醫很好賺，但考取牙醫系的門檻高，要當牙醫並不容易，「啊不然牙醫系你唸唸看？喔不你考不上」、「那你可以去啊，如果你有本事的話！有本事不怕你賺！」、「好賺，那是人家的本事阿，學生時期人家在用功唸書，挑燈夜戰考醫科時，怎麼不回頭想想自己在幹嘛，天下沒白吃的午餐啊」、「好賺你去做」。

但也有網友說牙醫診所買特斯拉並不稀奇，「都億來億去的，特斯拉算什麼」、「特斯拉很貴？？」、「這才1百多萬…有些國產都跟這輛差不多價了」、「特斯拉而已，叫好賺？你肯定沒看過夜市老闆開小牛吧？」、「這款現在價錢很低了…沒什麼啊」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】