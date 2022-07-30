與佛同行│女生考試枱面放佛牌陣　望「如有神助」：家中還有很多

考試除了要勤力還需要祈求額外助力？泰國日前瘋傳1段試場片段，有女學生在枱面放一排佛牌，老師覺得有趣便拍攝上傳，指學生因為想增強信心和希望考試「如有神助」，故在枱面放了10多個例牌，還透露這些只是一部分，她家中還有很多。許多網民笑言如果試場有位，這學生可能會搬整尊佛像進場，後來本尊更在影片下留言，不少人留意到她平日真是不論穿校服或運動服都佛牌念珠不離身，看來是誠心拜心求庇佑。



泰國有女學生考試時在枱面放了一排佛牌，在網上引起熱議。（TikTok影片截圖）

泰國有老師日前在TikTok分享影片，已有逾80萬人次觀看，他發現有名女學生在期中考試時，於枱面放了整排佛牌，部分用小膠袋和膠盒放好，女生說這會令她考試時更有信心，又希望可「如有神助」。

老師大感驚訝，說枱上有10多件佛牌，「考試一定要放這麼多佛牌嗎？」，有網民問小妹妹是否正在擺攤賣佛牌，老師說這只是學生的一部分佛牌，她家中還有更多，只是沒有全部拿出來。

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網民笑言其實只是空間不夠大，如果有位估計她會整尊佛像都搬過來，或者請位僧人到考場念經。後來女同學本尊在影片下留言叫「老師」，來了一幕師生相認情節，不少網民發現女生平日生活真的不停出現佛牌、念珠和僧人，她無論無論穿校服還是體育校身上都會掛上佛牌，還會戴上念珠，認為她很有個人風格。

（綜合）