90歲婆婆喪子獨居　90後好鄰居照顧10年搬家　離別畫面瘋傳超鼻酸

遠親不如近鄰，但誰料到會有好心青年願照顧獨居長者10年。泰國日前瘋傳1段TikTok影片，27歲男子巴薩叻照顧住隔離的獨居長者10年，日前他終於要搬走，婆婆隔門目送黯然落淚。事件引來當地電視台追訪，原來90歲婆婆訕楠的兒子27年前去世後，她一直獨居，生活無依無靠。10年前巴薩叻搬來後對婆婆百般照顧，後來他結婚生仔，婆婆更將他的1歲兒子當孫仔看待。

巴薩叻說他與婆婆互相幫忙很親密，但因很多原因他決定搬走，道別時婆婆馬上哭起來，幸好新居不算遠，他承諾會經常回來探望。事件令網民看得淚崩，直言他們早已是一家人。



巴薩叻搬家經過時婆婆在門內目送，影片令網民鼻酸。（「kunpan」TikTok影片截圖）

周二（6月28日）電視台到訪該個位於曼谷的社區，巴薩叻住在區內10年，也成家立室和22歲的妻子結婚生子，1歲仔很愛和婆婆一起玩，一家已視婆婆為親人。他搬來時住在婆婆家後面，第一次見面時知道她的兒子多年前過世，沒親人照顧很可憐，自始他們互相照料，一直很親密。平日下雨不在家時，婆婆都會過去幫他收衫、有東西漏在室外會幫忙收好。婆婆年紀雖大，但仍能自理，有時晚上身體不適會來拍他家門，他會馬上找村長求助。

瘋傳影片畫面：

+ 1

已有妻小的巴薩叻說自己有多個原因要搬走，已考慮很久。他搬家前2周就告訴婆婆，婆婆即時哭起來，他不知所措，頓時覺得自己好像做不了什麼，差點也哭出來。區內村民很熱心，但婆婆家比較偏遠，擔心若有意外時她找不到人求助。不過，新家雖在另一區，但離舊居不遠，他搬走後仍會經常回去探望。而瘋傳影片其實是1個幫手搬屋的朋友拍攝，那天婆婆仍很傷心。

電視台訪問時，婆婆安坐在家中，屋企很乾淨及整齊，牆上掛了1張男生的照片，婆婆說是她的兒子，27年前過生。婆婆來自素林府，約50年前搬來曼谷，她過去和兒子同住，1995年兒子因故離世。獨居的她最近開始走路不便，很多時留在家中，靠每月津貼及積蓄維生，村民每天都會送食物給她。婆婆很不捨得巴薩叻一家，尤其是1歲小兒子，他每天都會過來玩，早已把孩子當成自己的孫仔，而巴薩叻和妻子一直待她很好。

幸好巴薩叻一家搬走不久已2次回來探望，令她感覺沒那麼孤獨，又笑言如果對方叫她一起搬走，她會答應。

+ 5

事件令網民動容，「相處10年，已經是家人了」，祝願婆婆和巴薩叻一家身體健康，甚至有住在附近的網民說可以幫手買食物和日用品給婆婆。

許多網民擔心巴薩叻搬走後婆婆無人照顧，其實婆婆住的社區充滿愛。另1位60歲村民受訪指，她是餐廳老闆娘，每天送食物給婆婆，已認識30多年。區內人都當婆婆是家人，部分村民會幫婆婆買藥物、有些人會專程接載醫生到婆婆屋企看診、平日又經常煮好菜或帶點心給婆婆，民眾不用太擔心。

（綜合）