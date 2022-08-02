深水埗婆婆獨自拾路邊祭品　暖男主動關心送飯盒　籲街坊守望相助

勿以善小而不為，簡單一個舉動也能為有需要的人帶來溫暖。有深水埗街坊昨晚回家途中，看到1名婆婆正在路邊執拾「燒街衣」祭品，觀察一會後決定上前關心，傾談間他得知婆婆還未吃晚餐，遂以善意謊言送出剛買到的飯盒。事後他亦發文分享經歷，呼籲有能力街坊幫助區內有需要長者，帖文獲大批街坊讚好。



有深水埗街坊回家途中，看到1名婆婆正在路邊執拾「燒街衣」祭品，觀察一會後決定上前關心，傾談間他得知婆婆還未吃晚餐，遂以善意謊言送出剛買到的飯盒。（fb「深水埗街坊會」圖片）

該名網民昨日於fb群組「深水埗街坊會」發文，指昨晚（1日）8時許返回深水埗寓所附近，買完燒味飯盒便打算回家。途中他在屋邨遇到1名身穿白衣及短褲的婆婆，當時她「踎低執緊人哋街衣嘅祭品」，並用穿了洞的膠袋小心袋好。

樓主觀察一會，決定主動上前關心，問道「婆婆食咗飯未呀？」，聲線外貌也尚算精神的婆婆則回應指「等人哋收咗工先有得食」。樓主留意到婆婆正戴着2個明顯已重用多次的口罩，又想到她拾起祭品或是留作食用，遂以「唔得閒食」為由，提出將飯盒送給她，「幫下我咪嘥咗佢啦」。婆婆雖感驚訝，但亦欣然道謝及接受。

樓主發文分享經歷，呼籲有能力街坊幫助區內有需要長者。（資料圖片）

樓主其後購買串燒及粉果作為晚餐，並一度折返留意婆婆有否繼續執拾祭品，「結果眼見佢係咁不停食緊個飯盒」。他事後特意發文分享經歷，並呼籲居於附近的街坊若有能力可伸出援手，「幫幫忙留意下佢，行過又可以嘅話就幫下」。

帖文獲大批街坊讚好，有人認為樓主的善意謊言能令婆婆較易接受幫助，同時照顧其感受，「樓主嘅藉口作得好好，令婆婆唔會覺得係施捨咁難堪」、「你很好，讓婆婆感到被尊重和關懷」、「樓主講個善意嘅謊言，係照顧返婆婆嘅自尊心」。亦有人看過帖文即時尋找婆婆提供協助，並表示會「有樣學樣」幫助區內長者，「我老公頭先拎咗兩盒口罩畀婆婆，原來婆婆真係唔知去邊度可以拎口罩」、「窮困比見鬼更可怕，有能力嘅可以幫助貧苦大眾，尤其係長者」。