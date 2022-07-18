搭港鐵遺心愛長笛　將軍澳友拾獲交職員助港女尋回：香港好多好人

物品的價值不在於其本身的價格，背後的意義才是無價。有港女指日前帶同大量物品乘搭港鐵，在將軍澳站轉車時不慎遺下心愛的樂器長笛，發現後已即時返回尋找，可惜未有發現。原來有好心人在車廂內拾獲長笛，並交予港鐵職員跟進，令她能在短時間內尋回極具意義的樂器，「佢陪我渡過我人生中一段好困難嘅時間」，因此她特意發文感謝好心人及職員，同時感恩「香港仲有好多好人」。



有港女指日前帶同大量物品乘搭港鐵，在將軍澳站轉車時不慎遺下心愛的樂器長笛，後來有好心人在車廂內拾獲長笛，並交予港鐵職員跟進，令她能在短時間內尋回極具意義的樂器。（fb「將軍澳主場」圖片）

該名港女於facebook群組「將軍澳主場」發文，稱上月尾1個晚上，她帶同大批物品乘港鐵回家，於將軍澳站轉車時不慎將長笛遺在車廂。她回到家中才驚覺長笛不知所終，「即刻衝返落去地鐵站」，當時站內客戶服務中心職員着她向失物認領部門求助，「我一路打電話，情急之下直頭上返倒頭車搵，但又搵唔到」。

正當她感到失望之際，港鐵失物認領部的職員再次聯絡，表示有好心人拾獲長笛，指示她到康城站取回，「佢話我好好彩，有好心人執咗，幫我放咗喺康城客戶服務中心」。失而復得的她非常感恩，指長笛雖然並非價值連城，「但佢陪我渡過我人生中一段好困難嘅時間，每次吹奏練習都可以幫我釋懷內心唔好嘅情緒，所以對我嚟講係好有意義好重要」，因此特意發文希望向代為拾回樂器的好心人道謝，直指「香港其實仲有好多好人㗎」。

港女指長笛雖然並非價值連城，「但佢陪我渡過我人生中一段好困難嘅時間，所以對我嚟講係好有意義好重要」，因此特意發文希望向代為拾回樂器的好心人道謝。（fb「將軍澳主場」圖片）

帖文獲不少網民讚好，感嘆好心人1個小小舉動已能幫助他人，「將軍澳真係有好多好心人，幫到人一定有福報」、「既然咁珍貴就要好好珍惜佢啦」、「失物交畀附近的管理處是最安全，同埋失物主人比較容易搵到的地方，好心有好報，有時舉手之勞可以幫到人係一件好開心的事」。亦有人提醒港女可在長笛的袋上留下聯絡方式，「寫個電話同名喺袋安全啲，跌咗都易搵返你」。