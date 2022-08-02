核突！巨型曱甴水煲產卵　連登仔保鮮紙封印後竟咁做　網民斥無腦

不作死就不會死！有網民日前發文，稱在家中的水煲發現超巨型曱甴正在產卵，於是用保鮮紙「封印」煲口，並發文求援。不過他卻無視網民各種實用建議，反而「自把自為」將水煲帶到房間並打開煲蓋，最終在床上與曱甴大戰數百回合才成功捉回。不少人都被巨型曱甴嚇到，「好核突！」、「咁大隻，搞唔掂」，亦有人嘲笑樓主的行為「反智」，「開頭都好地地，點解要帶入房玩」。



樓主在討論區發文指半夜起床見到1隻超巨型曱甴爬進水煲，便用保鮮紙封着出水口。但在他把水煲帶進房間打開煲蓋後，曱甴竟險些逃脫。（連登討論區圖片）

該名網民在連登討論區以「突發，係屋企個水煲捉到隻甲由（曱甴）」為題發文，稱半夜起床小便後打算斟水，沒料卻看到一隻超巨型的曱甴從水煲的出水口爬進去。樓主慌忙用保鮮紙封着出水口，其間發現該隻雌性曱甴似乎要在水煲產卵，便把水煲拿進房間，打算好好研究如何打開煲蓋「安全地」把曱甴取出，「之後聽朝扮無嘢，畀屋企人用個水煲飲水」。

當樓主把水煲連曱甴帶入房時，曱甴打算咬破保鮮紙「破煲而出」，更在樓主打開煲蓋之際成功逃脫到他的床上。樓主情急之下，只能用杯子把曱甴套着，然後用被子把杯口堵死，其間還不慎把曱甴剛產下的卵鞘弄破，導致汁液四濺！從照片可見，樓主用毛巾、衣服、被子把杯內的曱甴「封印」，另一張圖片則見到破掉的卵鞘及滲透到床單的汁液。

樓主最終在床上把曱甴捉住，但就不慎弄破曱甴剛產下的卵鞘，導致汁液四濺。（連登討論區圖片）

帖文引來網民熱議，不少人都覺得樓主一開始直接丟棄水煲或在煲內加洗潔精已可輕鬆「處理」曱甴，但就偏偏選擇最錯的方法，令事態發展一發不可收拾，「我寧願樓主你一開始隔住保鮮紙撳死佢，而家攞住膠杯用床單擒住佢，仲要整爆粒蛋搞到床上面有曱甴汁，勁核突！」、「你有無腦……水煲、杯、衫、床單全部俾你整污糟晒」、「本身只需要掉水煲，而家要掉成張床」。

有人就覺得樓主不應把水煲留給不知情的家人用，「哇你咁無性嘅」、「你咁『孝順』咪即刻有報應囉」。另外有網民就注意到樓主的枕具不潔，認為難怪會有巨型曱甴出沒，「嘩！你張床好污糟！」、「勁多迹，唔怪之得屋企有咁大隻曱甴」、「唔係仲諗住照瞓喺啲曱甴汁上面啊？」。