女童圍貨架跑狂扔玩具落地　3個港媽懶理僅着緊傾點谷入名校惹議

小孩做錯事應立即糾正教育，否則恐怕積習難改，越大越難教！有港媽於網上發文分享其他媽媽縱容子女不當行為的事件，指日前帶女兒逛玩具店時，有3名媽媽擋在店舖正中央聊天，討論如何「谷個仔入某名校」，她們的5至6名子女不斷在店內跑來跑去，其中1名目測約3至5歲的女童圍着貨架跑時，每跑經1個貨架就將1件玩具扔在地上，還有名男童「扭計」要求媽媽買玩具不果，竟拳打想買的玩具，而3名媽媽一直沒制止子女的行為。發文的港媽嘲諷道，「你班𡃁仔拆緊人間舖，點解眼尾都冇望下？真係俾你個仔入到名校又代表到咩呢？」。



有港媽於網上發文表示，日前於玩具店目擊3名媽媽站在路中央聊天，完全沒理會子女在店內亂跑及亂扔貨架上的玩具。（《寶寶大過天》劇照）

該名港媽投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，憶述當時3名媽媽揹着書包站在店舖的正中央，「恰好係所有巷嘅交匯處度傾計吹水，完美咁擋晒四個方向嘅路，其間幾次行到嗰個位我都要兜路行」，而她聽到3人正討論「點樣谷個仔入某名校」之類的內容。她估計3名媽媽應該帶着5至6名子女，因幾乎所有小朋友都跑來跑去，想認真數也數不到，「小朋友有小朋友跑，媽媽有媽媽企喺度高談闊論」。

樓主指出，1名目測約3至5歲的女童不斷圍着貨架跑，每跑經1個貨架就將1件玩具扔在地上，「我眼見嘅都扔咗3、4件，另外聽聲有貨跌落地嘅都好幾件」。她看到有名店員跟着女童身後，「遂件遂件執返個妹妹扔落地嘅貨」，另1名店員則追着女童跑，但又不敢作聲。整個過程持續了超過5分鐘以上，但3名媽媽完全沒理會。

未幾有名男童「扭計」要求媽媽買玩具，媽媽果斷拒絕，並斥「你再係咁就即係迫我打你！」，語畢轉頭又繼續高談闊論。男童「嬲爆爆」，站在旁邊不斷抱怨，小聲地說「次次都係咁，次次都話唔得，次次都話下次，次次都話叫老竇嚟買，呃人嘅！」，男童邊說，「隻手一路係一拳拳咁打落佢想要嘅嗰個玩具度」，然而媽媽依然沒理會。

投稿者表示，看到有名店員一直跟着亂扔玩具的女童身後，「遂件遂件執返個妹妹扔落地嘅貨」，另1名店員則追着女童跑，但又不敢作聲。（《魔法玩具城》劇照）

樓主表示，看到如此混亂的埸面，她立即拉着女兒離開，直言「此地不宜久留」。她形容，3名媽媽「都算穿得身光頸靚」，建議若想聊天可去公園，「唔好企正喺中間阻住晒」。她又說，「你班𡃁仔拆緊人間舖，點解眼尾都冇望下？真係俾你個仔入到名校又代表到咩呢？而且呢啲扔玩具落地嘅行為，我估都唔係第一次吧，點會順手得咁緊要，班職員到我走都只係敢怒不敢言」。

網民留言批評，「成班有爺生無乸教」、「店員竟然都唔出聲！……小朋友其實知道咩可以做，咩唔可以做！係家長放養mode咁湊真係無奈！」、「玩具店有冷氣，公園有冇啊？」、「商場大把，有時啲𡃁仔會撞到人」、「我之前開舖都成日有啲咁樣嘅組合出現，啲媽媽直接同小朋友話你喺呢到玩住先，我去對面舖頭睇嘢！……呢類家長真心好乞人憎！」。