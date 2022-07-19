港媽嘆幼稚園功課好難做　學生要整音樂盒、捉活蟻　呢個要求最癲

在香港做學生並不容易，除了要應付海量的操練式習作，還在讀幼稚園時就要動手做艱難的勞作！有港媽於討論區發文表示，近日有同為媽媽的朋友於網上分享，就讀幼稚園K1的女兒功課要製作音樂盒，還有名媽媽稱K2兒子的功課要捉1隻活生生的螞蟻回學校，她直言「估唔到連幼稚園啲功課都咁難」，又憶述「以前我小學最難嘅功課只係種綠豆咋！」。她認為，若說是親子功課可以一家人一起做，「但係份功課講明希望小朋友自己做先癲，筷子都可能未拎得穩，叫佢去做木工」。



有港媽於討論區發文表示，近日有家長朋友分享讀幼稚園的子女要製作音樂盒和捉1隻活生生的螞蟻回學校，她直言「估唔到連幼稚園啲功課都咁難」。（《反起跑線聯盟》劇照）

該名港媽於香港討論區以「依家幼稚園啲功課咁鬼難㗎咩？」為題發文表示，有媽媽朋友於facebook發文分享K1的女兒功課要製作音樂盒，老師只是提供了類似木板的材料就讓學生回家自行製作，還要求翌日交功課，朋友說最後該份功課變成她與老公主力完成，女兒只在盒上畫畫。

她又說，有另1名媽媽稱K2兒子要捉1隻活生生的螞蟻回學校，她無奈道「都唔知為咩要咁做，個仔都係K2咋喎，咁快就要上生物堂？」。她指出，現時小學生的功課已經很難，「估唔到連幼稚園啲功課都咁難」，坦言很多功課變相是老師交給家長完成，再讓學生回校交功課，這樣做會令功課失去意義。

樓主坦言，很多功課變相是老師交給家長完成，再讓學生回校交功課，這樣做會令功課失去意義。（《反起跑線聯盟》劇照）

有網民留言批評，「惡性循環來的，有些學校為了滿足家長的虛榮心，設計一些不屬該年紀的功課」、「K1要計微積分」、「都係畀『贏在起跑線』嘅錯誤思想累死」、「幾十年前已經唔係A for apple、B for boy、C for cat，而係C for crocodile（鱷魚）」、「如果嗰小朋友捉隻曱甴返去同老師講，我屋企無螞蟻只見到曱甴，我就笑，啲幼稚園教育者個腦可能有事」、「無辦法，係當初我哋想抄外國嗰套愉快學習同多元智能教學，係我哋爭取返嚟，copy book日子已經bye bye咗了」。

有網民則指出，「啲家長都不知幾開心，唔係點會出post威威呢？真係覺得間幼稚園有問題，啲時間都攞去搵過第二間轉校啦」、「家長功課！睇過報導內地有公司代做手工功課，價錢唔平，生意唔錯」、「我唔會幫小朋友做，呢個情況我最多引導佢自己發揮創意，唔理佢整成點都照交，反正分數並唔重要」。