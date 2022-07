港媽嘆幼稚園功課好難做　學生要整音樂盒、捉活蟻　呢個要求最癲

在香港做學生並不容易,除了要應付海量的操練式習作,還在讀幼稚園時就要動手做艱難的勞作!有港媽於討論區發文表示,近日有同為媽媽的朋友於網上分享,就讀幼稚園K1的女兒功課要製作音樂盒,還有名媽媽稱K2兒子的功課要捉1隻活生生的螞蟻回學校,她直言「估唔到連幼稚園啲功課都咁難」,又憶述「以前我小學最難嘅功課只係種綠豆咋!」。她認為,若說是親子功課可以一家人一起做,「但係份功課講明希望小朋友自己做先癲,筷子都可能未拎得穩,叫佢去做木工」。



有港媽於討論區發文表示,近日有家長朋友分享讀幼稚園的子女要製作音樂盒和捉1隻活生生的螞蟻回學校,她直言「估唔到連幼稚園啲功課都咁難」。(《反起跑線聯盟》劇照)

該名港媽於香港討論區以「依家幼稚園啲功課咁鬼難㗎咩?」為題發文表示,有媽媽朋友於facebook發文分享K1的女兒功課要製作音樂盒,老師只是提供了類似木板的材料就讓學生回家自行製作,還要求翌日交功課,朋友說最後該份功課變成她與老公主力完成,女兒只在盒上畫畫。

她又說,有另1名媽媽稱K2兒子要捉1隻活生生的螞蟻回學校,她無奈道「都唔知為咩要咁做,個仔都係K2咋喎,咁快就要上生物堂?」。她指出,現時小學生的功課已經很難,「估唔到連幼稚園啲功課都咁難」,坦言很多功課變相是老師交給家長完成,再讓學生回校交功課,這樣做會令功課失去意義。

樓主坦言,很多功課變相是老師交給家長完成,再讓學生回校交功課,這樣做會令功課失去意義。(《反起跑線聯盟》劇照)

有網民留言批評,「惡性循環來的,有些學校為了滿足家長的虛榮心,設計一些不屬該年紀的功課」、「K1要計微積分」、「都係畀『贏在起跑線』嘅錯誤思想累死」、「幾十年前已經唔係A for apple、B for boy、C for cat,而係C for crocodile(鱷魚)」、「如果嗰小朋友捉隻曱甴返去同老師講,我屋企無螞蟻只見到曱甴,我就笑,啲幼稚園教育者個腦可能有事」、「無辦法,係當初我哋想抄外國嗰套愉快學習同多元智能教學,係我哋爭取返嚟,copy book日子已經bye bye咗了」。

有網民則指出,「啲家長都不知幾開心,唔係點會出post威威呢?真係覺得間幼稚園有問題,啲時間都攞去搵過第二間轉校啦」、「家長功課!睇過報導內地有公司代做手工功課,價錢唔平,生意唔錯」、「我唔會幫小朋友做,呢個情況我最多引導佢自己發揮創意,唔理佢整成點都照交,反正分數並唔重要」。