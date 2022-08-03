15歲讀國際學校阿女1個月碌卡用4.2萬！稱無買嘢但咁使錢嚇親港媽

子女的價值觀與父母的教育有極大關係，有港媽日前收到信用卡帳單，驚覺就讀國際學校的15歲女兒，在1個月內以其附屬信用卡花了共4.2萬元，遂急急詢問女兒將錢用在何方。不過女兒堅稱沒有購物，僅指平日與朋友外出用餐時會「AA制」分擔費用，港媽聞言仍對女兒的用錢習慣感好奇，不禁發文向網民求助。



有港媽日前收到信用卡帳單，驚覺就讀國際學校的15歲女兒，在1個月內以其附屬信用卡花了共4.2萬元。（《愛的迫降》劇照）

「大家有無畀附屬卡畀仔女習慣？」該名港媽投稿至facebook專頁「家長secrets」，指就讀國際學校的15歲女兒一向持有她名下的附屬信用卡，以便不時之需。早前港媽收到7月的信用卡帳單，赫然發現女兒在1個月內竟「碌咗$42000」，直言「我覺得有啲太多」。

港媽其後詢問女兒的用錢習慣，了解是否曾購物才簽下巨額「卡數」，女兒則表示「無買嘢」，但稱「同朋友一齊出去食飯居多」，強調一直採用「AA制」各自負擔開支。女兒的說法未能解答港媽疑問，反令她更加困惑，只好向網民求助：「係唔係讀國際學校嘅年青人都咁使（錢）法？」

港媽其後詢問女兒的用錢習慣，女兒則表示「無買嘢」，但稱「同朋友一齊出去食飯居多」，強調一直採用「AA制」各自負擔開支。（《親親我好媽》劇照）

不少網民對樓主女兒1個月花費4.2萬感嘩然，「我有一刻諗其實佢係咪打多咗個0？」、「四萬幾蚊養起劏房戶幾多個月租金，呢啲唔係叫『有啲多』下話」、「一個月飯錢都多過我份糧」。亦有人認為女兒花費過多是家長的問題，「個女你教出嚟嘅，自細你點教佢理財，佢而家實踐返啫，唔關讀咩學校事」、「個女醒喎，同朋友出街食飯碌自己張卡，之後再AA自己收返現金，卡數等呀媽找」。