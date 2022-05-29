港媽無禮教仔：唔想咁辛苦就畀心機讀書！石油氣叔叔大方回應獲讚

父母的價值觀及教育方式足以影響孩子一生！有任職石油氣運輸的網民日前發文，稱工作期間遇到1對母子，兒子看到石油氣罐感好奇，媽媽則解釋指鐵罐非常重，更無禮地當面稱「你唔想好似叔叔咁辛苦就要畀心機讀書」。樓主聞言未有斥責港媽，反而鼓勵男童努力讀書，「大個咗就唔會咁辛苦」，離開前更寄語他「記得做個好人」，大方回應獲得網民大讚。



有任職石油氣運輸的網民工作期間遇到1對母子，港媽竟無禮地當面教兒子「你唔想好似叔叔咁辛苦就要畀心機讀書」，樓主聞言大方鼓勵男童努力讀書，寄語他「記得做個好人」，獲得網民大讚。（fb「大埔人大埔谷」圖片）

任職運輸業的網民日前於facebook群組「大埔人大埔谷」發文，稱有日在街上以手推車運送又大又沉重的石油氣罐時，遇上一對母子。男童看到石油氣罐似乎很好奇，問媽媽「呢啲咩嚟㗎」，港媽則回答稱「呢啲叫石油氣，好重㗎」。天真的男童聞言後續問，「咁叔叔咪好辛苦？」，港媽和應並「把握機會」當場教仔，直指「你唔想好似叔叔咁辛苦就要畀心機讀書」。

樓主聽罷港媽言論未有生氣，反而向男童表示，「叔叔就係細個冇讀書，大個咗就做運輸」，又自嘲稱「做到運都輸埋」，故寄語男童：「你唔想同叔叔一樣咁辛苦，就要好好讀書，大個咗就唔會咁辛苦，記得做個好人。」他事後又於帖文笑言，「其實送石油氣又有咩好怕喎，生命冇希望，前路唔使創」。

帖文引來網民討論，不少人直指港媽行為非常無禮，亦有人認為即使努力讀書也不代表長大後會一帆風順。（《親親我好媽》劇照）

帖文引來網民討論，不少人直指港媽行為非常無禮，「其實讀唔讀到書，同大個做咩工係無關係，大學生都可以洗碗，唔應該咁教個小朋友」、「點解而家仲有呢啲觀念，家長真係好膚淺」、「咁教個小朋友咪錯晒囉，職業無分貴賤呀」、「行行出狀元，係辛苦，但都係靠自己雙手搵食」、「教小朋友尊重已很好，不用評論是否辛勞，咁樣好似暗串叔叔無讀書咁，好彩呢位叔叔好好人」。

有網民點出「殘酷真相」，指即使努力讀書也不代表長大後會一帆風順，（《激戰》劇照）

亦有網民點出「殘酷真相」，指即使努力讀書也不代表長大後會一帆風順，「做高薪厚職又點？咪又要帶住啲公事壓力返屋企，平時假期都繼續WFH，有錢都無時間使，你話人哋辛苦，其實會唔會太天真？」、「小朋友記得讀多啲書，搵多啲錢，扮識得分析前景，然後入手樓市股市啦，之後又『呼吸plan』呀，又『逼倉』你就明㗎喇」。