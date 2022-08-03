準新人旅行影婚紗相　因1事女子遭男友遺棄公路　網民勸及早放手

不少情侶也喜歡一同旅行，享受二人世界之餘，也能考驗彼此的相處情況。內地一對準新人早前計劃自駕遊，打算到新疆觀光，順便拍攝婚紗照。可是兩人途中發生爭執，男子竟因吸煙問題，一怒之下將未婚妻遺在高速公路的服務站，由於女子身上沒有任何證件和金錢，無助之下只能哭着向警方求助。事件曝光後引來網民討論，不少人認為事件足以證明男方性格自私，紛紛建議女方「及早放手」。



內地1名女子與未婚夫自駕遊期間發生爭執，男方一怒之下將她遺在高速公路的服務站，由於女子身上沒有任何證件和金錢，無助之下只能哭着向警方求助。（微博影片截圖）

內地傳媒報道，事發上月23日，新疆阜康警方接到1名女子於高速公路服務站求助，當時女子傷心欲絕，不斷大哭表示：「他走了……」警員經過一番安撫及了解後，才得知女子被未婚夫丟棄在服務站，由於人生路不熟，加上身上的金錢及證件全留在男方的車上，她無助之下只能向警方求助。

女子表示，本來與未婚夫計劃從長沙到新疆自駕遊，到天池觀光順便拍攝婚紗相。不過兩人途中發生摩擦，她不讓未婚夫抽煙，惟對方卻堅持要抽，口角演變成爭執，未婚夫一怒之下，竟將她丟在服務站，獨自駕車離去。警員其後代女子聯絡未婚夫，要求他返回現場，經過勸導及調解後，兩人最終和好一同離開。

事件曝光後引來網民討論，不少網民認為為了吸煙而丟下另一半的男子難以倚靠，建議女子及早分手，「今天能為了一根煙把你丟了，明日就不知道為了什麽事把你捨棄」、「在一個陌生的環境裏，他都能把你拋下不管，這樣的人，你怎敢託付終生」、「別這麼卑微，不行就分了吧，趁着還沒結婚」、「還好發現的早，旅遊真的能看出很多問題」。