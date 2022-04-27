沒錢憑甚麼娶我？內地女自認顏值高身材好　豪言收1億禮金先嫁！

今時今日談婚論嫁「樣樣都係錢」，絕少能講心不講金。內地網絡早前流傳街訪片段，1名自信爆棚的女生自認顏值高身材好，明言只會看上有錢男人，如日後結婚亦只會嫁入豪門，更稱男友求婚時需預備1億元人民幣（約1.19億港元）禮金，「既然沒有錢，憑什麼資格來娶我？」。女生的豪氣言論引起網民討論，有人認為她過份自信，亦有人質疑片段的真偽。



內地早前流傳街訪片段，1名自信爆棚的女生自認顏值高身材好，明言只會看上有錢男人，更稱男友求婚時需預備1億元人民幣，言論引來熱議。（搜狐圖片）

內地網絡流傳直播街訪片段，主持在成都街頭遇上1名身材高䠷瘦削、穿背心及長褲的女生，得知女生目前單身後，便問及她的擇偶條件，並給予情境題，「如果妳以後想找一個男朋友，妳會向妳的男朋友要多少聘金（禮金）才合適？」只見女生想了想便回覆指要1億人民幣（約1.19億港元），更稱「我要出嫁，理所當然地想嫁入豪門」，令主持也嚇一跳。

女子之後更自信表示，認為自己有好身材及「神仙顏值」，擇偶時只會找有錢的男生，又稱喜歡駕駛名車的異性，「我喜歡開勞斯萊斯的男生，畢竟我比別人好看多了，我肯定看不上沒有錢的男生，他們既然沒有錢，憑什麼資格來娶我？」。

被問到日後若交男友有何條件，女生仍不改豪言本色，表示男友最少要有20萬元人民幣（約23.9萬港元）月薪，因為她每個月的生活費便至少花8萬元人民幣（約9.6萬港元），「20萬的話我覺得還行，可以追我。若是沒有20萬，我們的日子過得很艱難」。

女生直播受訪的言論引來熱議，不少網民也留言直呼誇張，指女生「開口埋口」也提及錢，反映其價值觀已扭曲，「看樣子她可能一輩子單身了」、「你全身鍍金也沒這麼貴」、「漂亮不能當飯吃吧！當你老了，富豪丈夫就可能會另尋新歡了」。亦有網民質疑片段真偽，認為或只屬直播的「橋段」之一，是主持為博流量及點擊而刻意安排的環節。

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