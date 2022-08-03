女子行商場被毒蛇咬傷　商場卸責無叫救護車不賠償　遭公審終跪低

在叢林一不注意被蛇咬傷並不意外，但在商場被蛇咬就有點匪夷所思了！泰國1名女子剛在停車場泊好車步入商場，就被1條毒蛇咬傷。女子認為商場有責任確保顧客的安全，因此事後向商場追討賠償，但就被商場以「蛇並非由商場飼養」及「高層放假」為由推託。女子一怒之下把事件公諸於眾，才最終令商場「跪低」。



薩馬特在曼谷商場泊車後，被毒蛇咬傷。一開始商場以並非毒蛇擁有者為由拒絕承擔責任，但在事情鬧大後，終於答應支付薩馬特的醫療費，但是否額外賠償就有待商榷。（facebook圖片）

綜合外媒報道，事發於7月29日上午大約11點，泰國曼谷39歲女子薩馬特（Tharathip Samart）在曼凱縣（Bang Khae）的1間商場被毒蛇咬傷。當時她和朋友把車輛停放在2樓的停車埸後，正要踏入商場時，就感覺到足部劇痛，似乎是被什麼咬到了，痛得她尖叫起來。她低頭時發現是1條青色的蛇，而自己足部迅速腫脹，由於擔心中毒，加上附近未見有保安員，因此只能和朋友先行把毒蛇打死，以便稍後帶到醫院時方便辨認及解毒。

這時有商場工作人員聞聲而至，薩馬特向他們報告此事後，工作人員只詢問她在哪間醫院有保險進行免費治療。她指商場得悉意外後並沒有幫她叫救護車，又未有視為緊急情況，只安排員工開車送她往醫院。最令她憤怒的是，她擔心自己心臟會因蛇毒停止跳動，但商場安排的車根本比不上救護車般有專業人員及急救醫療設備，令她覺得商場根本不重視顧客，「被咬的人不是自己，所以他不着急」。她又說，抵院後開車的員工就即時離去，也並沒有提出要幫她支付醫療費用。

薩馬特經治療後，左足仍然腫脹。（facebook圖片）

薩馬特補充稱經檢驗，咬傷她的蛇為蘇門答臘竹葉青。竹葉青是毒蛇的一種，蛇毒會令血小板不斷減少、血壓下降，嚴重的可能會令人停止呼吸。醫生指幸好送院及時，解毒後薩馬特的左足仍然極度腫脹，需要留院觀察3、4天，每小時測量一次血壓，及定時查看血小板有否異常，如無大礙便可出院。

住院期間，薩馬特曾數次聯絡商場追討醫療費用，但商場就一而再地推卸責任，表示蛇並非商場飼養，絕不會負責，因此她只好用自己購買的意外保險支付醫療費用。出院後她心生不忿，便把傷勢照片發布到社交平台，指責商場卸責，又到警局報案。

薩馬特在社交平台上載熒幕截圖，圖為當日被打死的毒蛇。（facebook圖片）

事件在網上曝光後，商場才主動聯絡薩馬特，表示願意支付她的醫療開支，但她早已用意外保險全數支付3萬泰銖（約6500港元）的治療費用。由於薩馬特留院期間未有工作，收入減少，因此要求商場賠償，但員工表示想要賠償損失就得報告管理層，由高層決定，然而負責的高層還在放長假。商場員工又承認事發日未有匯報事件，是因為當天是休息日，管理層沒有上班。

（綜合）