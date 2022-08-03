港女考車遭踩停仍「1 take pass」　網民揭合格關鍵：考官明事理

【考車牌／1 take pass／學神】考車牌是「學神」重大難關，有「1 take pass（考1次就合格）」的港女就在社交媒體發文分享自己考車經歷，指當日雖然路試中途被考官「dup停（踩停）」，但最終仍然合格，「我到而家都係唔明， 未相信到自己合格」，鼓勵考生們考車時遇到任何問題都不要放棄。帖文引來網民熱議，不少人認同「考車最緊要唔好放棄」，羨慕樓主「遇到明白事理的好考官」。

但亦有大批網民質疑為何犯了考官需要踩停的大錯仍能合格，「俾考官dup停都pass?？」、「係害咗個考生，亦害埋行人」，惟有網民指出，考官踩停後是否合格的關鍵在於是否「駕駛錯誤」。



考車牌是「學神」重大難關。（資料圖片）

有港女於周二（8月2日）在Facebook群組「學車學神交流集中營」發文，以自身經歷鼓勵要考車的朋友們遇到什麼問題都不要放棄。

樓主指出，早前考車時在綠燈下駕駛，突然有人衝出來，結果她被考官踩停，「嗰下真係晴天霹靂，已經眼濕濕，仲要先行到一半，喺下一個燈位嘅時候諗咗好多嘢，搵邊間抽快期，不如之後亂咁揸算數等等等等」。

不過樓主表示，自問一路考車都「做得好好」，最後決定「死唔放棄，堅持瘋狂望鏡，努力做好」，結果竟然有奇蹟發生，「等成績嘅時候都搵緊快期公司㗎啦，點知最後pass咗」，直言「我到而家都係唔明，未相信到自己合格，仲係覺得成件事好神奇」，呼籲其他考生，「所以各位，要有體育精神，唔好放棄，你都仲有機會」。

不少女藝人都有考車牌▼▼▼

不少女藝人都有考車牌。（ViuTV）

帖文引來熱議，不少網民恭喜樓主考車牌合格，亦認同考車最重要是不要放棄，「遇到明白事理的好考官」、「其實考牌真係運氣大過能力！」、「我都好應同，最緊要唔好放棄，得失成敗，最緊要盡努力」。

但亦有大批網民質疑為犯了考官需要踩停的大錯仍能合格，「主考官主動採取行動dup停，一定係大剔嚟喎，咁都pass有問題」、「我就係揸得好地地冇啦啦俾佢dum停…fail咗！根本睇人」、「香港考官好多嘅PASS係睇心情」、「其實男同女考，考官個低線真心唔同」、「害咗你自己，出街又多一件炸彈，無留意交通路面情況」。

有網民分析樓主合格關鍵，指考官踩停後是否合格視乎有否「駕駛錯誤」，「係講緊駕駛錯誤導致考牌主任採取行動，咁我諗突然衝出嚟唔當係駕駛錯誤掛」、「其實都好多案例有講，只要嗰個情況係非常唔正常，考官踩停唔一定肥」。不過有網民不認同，「如果攞牌後，再唔會有考官dup停，就會被告『不小心架駛（駕駛）』。咁樣都pass，係害咗個考生，亦害埋行人」。