港男見人考車即踩油阻切線　累考牌仔遭剎停　一句補鑊令網民更嬲

「考車千祈唔好遇到呢啲仆X！」有網民在討論區轉載1張Instagram截圖，只見1名司機分享自己怎樣「恰」正在考車的學神，引起網上鬧爆。他指因當時趕往見客，剛遇上1名正進行路試的考生打燈準備切線，他見狀即踩油前駛，令考生被踩停至少10秒，「係我無良，搞到你肥佬」，更承諾可請飲茶賠罪。



1張Instagram截圖在網上流傳，只見1名司機分享自己怎樣「恰」考車人士，引起網上鬧爆。他指因當時趕往見客，剛遇上1名正進行路試的考生打燈準備切線，他見狀即踩油前駛。（網上圖片）

該港男在IG上載即時動態圖片，顯示在沙田駕駛學院外的沙田圍路往沙角邨方向，轉入牛皮沙街的燈位，前有不少「學神」正等候轉燈，該路段亦是考車路試場地。

他表示因全場「學神」，1個燈位塞足10分鐘，加上趕時間見客，令他非常焦急，剛巧遇上1名考生打燈欲切線時，港男即踩行油前駛，考生未能成功切線，甚至疑被考官急剎停至少10秒，「如果你見到呢個post（帖文），我應承請你飲茶賠罪。

帖文引起網上熱議，甚至被轉發至多個facebook群組及連登討論區，很多人都不齒港男的行為，「自己見客就大晒，你明知沙田嗰個位係考試路線，就自己預多啲時間啦」、「考牌都唔讓係人格問題」，批評不少駕駛者一見到「學神」就抱着「老屎忽心態」。

有網民則指帖文態度涼薄，看不出真有誠意賠罪，「排半年，仲要幾千蚊，一餐茶你就想賠罪？」、「係都幫人哋畀多次錢啦！咁冇誠意」；但亦有人認為考生要學懂面對真實路面情況，將來才能安全駕駛，「其實馬路上真係大把人唔會讓你」。

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