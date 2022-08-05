女友每月要過情人節　港男頭痛：七夕都要慶祝　網民溫提數漏2個

七夕節歷經朝代更替，由東漢的曬書日變成近代的中國情人節，近年更日益受到重視，以示與2月14日的西方情人節抗衡。有港男日前發文，稱女友本來就要求每個月的14號都要過情人節，還要他悉心安排節目慶祝，現在連七夕都要慶祝，令他疲憊不堪。有網民認為樓主只是在向單身狗「曬命」，「我都想過情人節」、「樓主唔鍾意嘅不如讓個女朋友畀我」；另外有人就「溫提」樓主數漏了2個特別日子，「仲有520呢」、「元宵你都未計」。



港男稱女友本就要求每個月的14日都要安排節目過情人節，現在連七夕都要慶祝，令他頭痛不已。（《社內相親》劇照）

該港男在Dcard以「一年到底有幾多日情人節」為題發文，稱自己與女友在一起約半年，而女友一向非常着重儀式感，每個月的14號都一定要過情人節。港男對此頭痛不已，因為每個月都要苦心安排節目討女友歡心。七夕（8月4日）當天，他一如既往地起床傳訊給女友互道早安，「佢第一句就開火話『今日七夕啊，你無咩表示㗎？』」。

由於七夕的傳統習俗已漸漸消失，港男一開始並不知道七夕是甚麼節日，上網搜尋見到「農曆七夕情人節」才知道「大鑊」。他在帖文大呼累人，指1年12個情人節已夠辛苦，本來10日後就已經要準備8月14日的「情人節」，「無啦啦仲整多個農曆七夕情人節，係咪想玩死我啊！」

有網民指感情是雙向的，不可單靠一方付出，要雙方都為彼此付出才能使感情穩定。（《社內相親》劇照）

帖文引來網民熱議，有人覺得樓主女友並無不妥，「熱戀期係咁㗎啦，唔咁做先驚」、「佢都係想你陪下佢啫，咁都嬲？」；但亦有人覺得樓主很可憐，同情地安慰「辛苦啦師兄」、「好彩我女朋友唔係咁」、「佢係咪個個月都要你送禮物？」。

另外有人認為樓主在這段關係付出太多，並不公平，早晚失去耐性影響彼此感情，建議樓主的女友也要作出表示，「你應該問返佢有無咩表示嘛，愛情係雙向，輪流安排先至開心」、「我唔表示咪你表示囉，成日乜乜節都係搞我哋男人」。