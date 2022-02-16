情人節男友遲到3小時　女生憑1物件揭自己係二奶　分手1招懲渣男

情人節本應是情侶們「攞正牌放閃」的日子，可是有港女卻發文大訴分手經過，指原本答應慶祝的男友遲到足足3小時，並帶同1份神秘禮物現身。她愈想愈懷疑，沒料一看手機竟揭發男友原來有1位拍拖3年的正印女友，慘呻「情人節發現自己係二奶」，一怒之下即提出分手，事後更出招懲罰渣男，向其正印女友揭發事件。



有港女發文指，情人節當日因看到男友帶同神秘禮物現身，懷疑之下查看對方電話，沒料竟揭發自己一直誤成第三者。（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

「情人節發現自己係二奶……」該名女生於Dcard討論區發文，指與男友拍拖半年，本來打算慶祝首個情人節，「夜晚冇堂食，我又一個人住，咪約佢上嚟屋企打邊爐」。不過男友一直以忙碌及「有嘢做」為由推卻，「佢返工都好忙，我都冇為意」，而在樓主不斷要求之下，男友最終亦答應一同慶祝，「佢最後都有應承，我就約佢7點上我屋企啦」。

沒料情人節當日，男友晚上10時才現身，手上更拿着1對「佢想要咗好耐嘅波鞋」，樓主好奇之下詢問，「佢話見客見耐咗，對鞋係個客送」。然而男友的答覆未能令樓主釋疑，她愈想愈覺不妥，「到夜晚我諗咗好耐，覺得唔對路就開咗佢手機嚟睇」。她一看竟發現男友原來有1個秘密的instagram帳戶，「佢喺嗰個ig度po咗個story影住對鞋，Tag咗個女仔，寫住『多謝BB，3週年快樂』」。

樓主得知自己誤成別人的第三者，強調自己「冇心害人」，故翌日已即時向男友提出分手，其後更向對方的正印女友揭發事件。（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

直至當刻她才得知自己誤成別人的第三者，強調自己「冇心害人」，故翌日已即時提出分手。不少網民看過樓主的經歷也感同情，認為她應向正印女友揭發事件，「畀着我一定報復，話埋畀送鞋畀佢個女仔知」、「應該要一拍兩散，講埋畀佢正印知，等佢唔好害人」、「啲人話情人節唔應該影禮物，應該要影情人，果然係啱嘅」。

樓主考慮一番後，最終決定向正印女友揭發事件，幸好對方亦明白事理，亦稱對男方情人節提早離開感到奇怪，表明會與男友溝通清楚。網民得知後續發展也大讚樓主做法，並祝福她與正印女友均能遇上好伴侶，「唔好為呢啲渣男太傷心，好彩個女仔冷靜明事理，唔係嘅話你就周身蟻」。

男子放屁後遭提分手 前女友哭訴「他後面噴出一東西」驚揭出軌

