坐巴士遇婆婆與車長暖心交談　1句話令網民讚盡顯「智慧與善良」

坐巴士也會遇到暖心事！有網民分享坐巴士見聞，有位推車仔婆婆上車後未有坐下而引起車長注意，2人談話時婆婆講出英文單字引起車長好奇，車長提一句「我呢啲地位卑微…」，即時被婆婆打斷，不想對方自眨身價，「無你哋我哋邊有得搭巴士，行行都係正職」，雙方對話令網民大為感動，大讚婆婆「有智慧又善良」。不少人看完帖文認為事件充滿正能量，「好鍾意見到呢啲人情味」。



網民近日坐巴士意外聽到車長和婆婆的暖心對話。（資料圖片）

樓主在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，分享昨日（4日）的坐巴士見聞，她見有名婆婆推車仔上車後，車長問婆婆為何不坐下，婆婆解釋自己在下一個站就落，「又咁啱有個corner（角落）位畀我扶，唔該車長」。

車長好奇婆婆懂得說「corner」，婆婆說是孫兒教的，只是識少少；車長聞言即謙稱「我都係揸左巴士先識呢個字咋，我呢啲地位卑微…」，殊不知婆婆聞言即打斷，叫車長不應自貶身價，「千祈唔好咁講，無你哋我哋邊有得搭巴士，行行都係正職，掃街嘅都係，我都成日咁教啲孫，最緊要唔做違法事」。

婆婆回應非常暖心，車長說「如果個個好似你咁諗就好啦，我哋就開心啦，受人尊重，唔使成日畀人怨，今日當賺咗了」，婆婆笑言她也是「日日瞓醒當賺咗一日」。到站時婆婆和司機再寒暄幾句就離去，2人對話令樓主有感而發，認為巴士車長應該受人尊敬，「謝謝呢位有智慧又善良的婆婆」。

網民看完帖文稱感受到婆婆真心尊重車長。（資料圖片）

網民看完這段小經歷後很感動，「令我哋知道世界仲有愛」、「識英雄重英雄」，認為婆婆給孫仔的一定是優質身教，「自己教好啲孫，孫又同自己互動」。部分市民會對看不起別人職業，惟有留言指對職業無分貴賤的說法有保留，「已經代表任覺得人哋職業係賤」，大讚婆婆說「行行都係正職」，說明每個工種都有社會功能，「就真係表現出佢真心尊重巴士司機」。

雖然事件充滿正能量，但有網民提醒行車時不應和車長交談「行車時請勿與車長談話」，但事體現人性美好一面仍值得欣賞。

（fb群組「屯門公路塞車關注組」）