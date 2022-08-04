輪椅單親媽欲借電鑽拆床　慈雲山街坊帶工具上門協助：我幫你拆！

所謂遠親不如近鄰，鄰里之間互相守望的關係往往最能反映人情味。慈雲山1名須以輪椅代步的單親媽媽日前於網上向街坊借用電鑽，稱打算自行拆除家裏其中一張床。有好心街坊看到帖文後，主動提出幫忙，更即日帶同工具上門完成拆除及協助打掃，令該名媽媽感動直呼：「你哋真係無得輸！」



慈雲山1名須以輪椅代步的單親媽媽日前於網上向街坊借用電鑽，稱打算自行拆除家裏其中一張床，有好心街坊看到帖文後，主動提出幫忙，更即日帶同工具上門完成拆除及協助打掃。（fb「慈雲山資訊交流」圖片）

該名單親媽媽昨午於facebook群組「慈雲山資訊交流」發文，指她行動不便須坐輪椅，因打算拆除家中的其中一張床，「我本身坐輪椅，可以行到係唔夠力，隻手唔夠力用螺絲批」，故希望向附近街坊借用電批。

該名媽媽本來只想借用工具，沒料有街坊看到帖文，隨即主動提出可上門協助她完成拆除工程，另有「壯丁」極速加入，答應幫助搬走沉重的床板及協助打掃。數小時後，樓主便上載相片，指已有2男1女街坊帶同工具上門，順利幫她拆除木床及打掃善後，直言非常感動，「全部已經搞好，多謝各位慈雲山之愛心人士！我好感動，你哋真係無得輸！」。

由發文至完成「工程」僅花短短數小時，好人好事引來一眾網民讚好，紛紛稱「慈雲山有愛」，又大讚主動伸出援手的好心街坊，「一呼百應！山友充滿獅子山下的互愛精神」、「為慈雲山友自豪」。至於出手相助樓主的街坊亦再次留言謙虛回應，「幫下人都係一種福氣，起碼自己仲有能力幫到人」。