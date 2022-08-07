港男「鬼月」出世被女友阿媽嫌棄　1原因制止吹熄生日蛋糕蠟燭

在傳統習俗中，農曆7月「鬼月」有許多禁忌。有港男日前發文，稱其女友母親得知他是農曆7月出生後，覺得不吉利，怕影響女兒運勢，因此對他不太滿意。近日他到女友家中食飯慶生，更被制止吹熄生日蛋糕上的蠟燭，而原因竟與閻羅王有關！女友母親相信吹蠟燭等於告訴閻羅王可以收命，令港男無奈嘆道「做人可唔可以畀返多少少常識」。



樓主在討論區表示女友母親比較迷信，得知他在「鬼月」出生，怕他影響女兒運勢，對他頗有微言。近日慶生時更不准他吹蠟燭，因怕閻王會因此取他性命。（《心靈的聲音》劇照）

該港男在香港討論區以「佢阿媽唔畀我吹熄生日蛋糕上面支蠟燭」為題發文，稱自己於農曆7月出生，而女友母親較為迷信，覺得他「鬼月」出生「會黑住佢個女」，因此對港男略有不滿，而女友想改善他們的關係，因此便在他生日當日邀請到家中與母親一起食飯慶生。港男明言，早有心理準備女友母親「會單打下我，面口唔太好睇」，但不想女友為難，因此打算飯後盡快吃完生日蛋糕就走。當女友家人為他唱完生日歌，他打算吹蠟燭時，卻被女友母親制止。

港男以為是疫情緣故，猜測可能女友母親覺得不衛生，詎料對方竟稱近日在網上看到生日吹蠟燭「等於話畀閻羅王知你唔想做人，想跟佢落去」，更指港男作為農曆7月生日出生的人更應該留意，最後港男只能用手撥熄蠟燭。事後他問女友是否她母親因為不喜歡自己故意為之，然而女友就表示自從母親知道所謂的「吹蠟燭含意」後，決定就算自己生日都不會吹蠟燭。

有網民就認為如果樓主是富二代，想必女友的母親不會介意他是什麼時候出生。（《社內相親》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都覺得樓主女友的母親太迷信，但作為晚輩只能想方法遷就一下，「老人家迷信；咪由佢囉；舊代思想很難改變；亦不是你問題；咪互相遷就下囉」、「如果你真係想吹，下次試下虛擬蠟燭」。有人就覺得鬼月忌諱是中國傳統習俗，而生日吹蠟燭是西方文化，二者並無相沖，「生日蛋糕吹蠟燭係鬼佬嘢，閻王識咩，點白蠟燭佢先識」。

有人就覺得樓主女友母親不喜歡樓主，「鬼月」出生只是藉口，「如果你好有米，佢就唔會介意」、「你如果是富二代，手持數十物業，流動資金億億聲，你女友阿媽話知你生於農曆7月14」。