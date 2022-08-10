消費券被偷取？市民未收到$2000揭遭盜用資料　遇此情況要咁做

第二期消費券已於周日（7日）派發，如果仍未收到或要查詢一下。有市民在社交平台大呻，指直至昨日（9日）仍未收到今期2000元的消費券，因而親身前往消費券秘書處查詢，結果發現其用作收款的Tap&Go帳戶被更改至另一個不知名帳戶，疑有人盜用其身份證更改登記資料，以取走款項。他呼籲其他網民如發覺被盜改資料，應先報警取得報案紙，並必須到秘書處重新登記。《香港01》正就事件向消費券秘書處查詢。



第二期消費券已於周日（7日）派發，有市民表示仍未收到今期2000元的消費券，因而親身前往消費券秘書處查詢，結果發現消費券已被不法之徒盜取。（資料圖片）

有網民昨日在facebook群組「香港突發事故報料區」發帖，指仍未收到第二期2000元的消費券，懷疑已被人盜取款項，他即前往報案並親身到消費券秘書處查詢，前後用了5個多小時。

結果發現他用作收款的Tap&Go帳戶被轉至另1個帳戶，相信是有人盜用其身分證，並在登記及轉會平台更改至不知名的手機號碼及收款帳戶，「唔知用乜嘢方法攞到身份證相，再改過電話號碼，再改埋轉數平台」。事主指自己並非罕見個案，當日到秘書處查詢時，同層至少有30多人都「中招」，「連支付寶八達通都有，未計16、18樓」。

事主呼籲其他網民如發覺消費券登記被盜改資料，先報警取得報案紙，並必須到秘書處重新登記。（資料圖片）

事主又引述職員解釋，今次完成登記就能確保下期的3000元消費券不會再被盜取，因電腦系統已禁止再更改資料，如有需要則須親身前往秘書處更改，「我心裏面着晒火，呢個太陽能電筒，一開始咁做就冇事啦」。

有網民留言稱上期的5000元消費券同樣被人盜取，「報咗警都冇得追返」，今期轉會至八達通才能順利收取，亦有人指自己曾收到訊息稱已更改收款渠道，惟該登記編號與前期的不同，遂向秘書處查詢，卻獲回覆稱「唔使理，話可能有人填錯電話號碼」，令人質疑職員做事求其，而且登記平台存在漏洞，讓不法之徒輕易盜用身份更改資料。

《香港01》就事件向消費券秘書處查詢，正等候回覆。