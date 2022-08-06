姑媽疑偷用阿爺消費券　八達通紀錄揭去2店用光　港女批：咁樣呃

【電子消費券2022／支付寶HK（AlipayHK）／BoC Pay／八達通／PayMe／Tap & Go（拍住賞）／微信支付（WeChat Pay HK）】第二階段消費券的首2000元將於8月7日發放，有港女於討論區發文表示，日前爺爺提到今年第一階段5000元消費券還沒用過，數天後又快將收到2000元消費券，但她對此感到困惑，因明明剛於6月中查看過爺爺八達通的拍卡紀錄，第一階段消費券已用光。她細問下知悉姑媽早前曾借用爺爺的八達通，稱幫忙去便利店拍卡拿優惠，惟詳細查看拍卡紀錄發現有電器店及內衣店購物紀錄，把消費券寃用光，因「阿爺好日都唔會去行街，更加冇必要去內衣店」，故猜測是姑媽去購物擅用爺爺的消費券，但卻沒有如實告知，她批評「話晒都係自己老竇，想拎去買嘢唔可以開心見誠講咩？要去到咁樣呃」。



第二階消費券的首2000元將於8月7日發放。（資料圖片）

該名港女於香港討論區以「我懷疑姑媽呃咗阿爺消費券啲錢」為題發文表示，爺爺年初做了白內障手術，現時視力也不是很好，因此須由家人幫忙登記消費券。日前她與爺爺吃飯時，爺爺提到今年第一階段消費券還沒用過，就收到短訊提醒將派第二階段，爺爺擔心第一階段的消費券會否失效。樓主卻對此感到困惑，因她於6月中曾查看過爺爺八達通的拍卡紀錄，第一階段消費券已經用光。

她向爺爺解釋期間，得知原來姑媽早前曾借用爺爺的八達通，稱幫忙去便利店拍卡拿優惠，爺爺隔了2星期才記得問姑媽拿回八達通。之後爺爺乘車時，拍卡見到八達通仍有錢就沒理會，還以為因酒樓加價，「飲茶貴咗所以啲錢用得咁快」。她猜測是姑媽用爺爺的八達通消費，「之後淨返少少錢畀阿爺」，遂問網民收到第二階段消費券後，是否不應讓姑媽拿走爺爺的八達通，「雖然唔係自己錢，但阿爺先係有權決定點樣用啲錢嗰個人囉」。

樓主懷疑姑媽偷用爺爺的八達通消費券購物，批評「話晒都係自己老竇，想拎去買嘢唔可以開心見誠講咩？要去到咁樣呃」。（《仇老爺爺》劇照）

有網民批評「你姑媽好窮㗎？咁都要呃」、「咁都要貪，你姑媽真係親生？」，不過也有網民認為「可能姑媽幫爺爺折現金，畀返現金爺爺，爺爺收咗錢，可能又唔記得咗」、「幫老竇換過啲電器同內衣啫，老人家啲嘢唔捨得換，但又因老人家唔同得佢講，你掉佢啲嘢佢會嬲」、「自己個女，阿爺到最後都可能由佢」、「樓主第時如果有個女，就會知道自己個女洗自己錢根本冇所謂」，並建議「呢啲嘢做後輩的真係唔好亂出聲，叫你爸媽搞啦」。

樓主其後回覆網民表示，父母已知悉事件，爸爸叫爺爺收到第二階段消費券後，「畀張八達通我哋幫佢用app整，上次啲錢應該當冇件事就算」。