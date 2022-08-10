英國知名度假海灘爬滿數千隻蜘蛛蟹 遊客嚇到尖叫 疑因太熱反常
撰文：聯合新聞網
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英國英格蘭康瓦爾郡（Cornwall）是知名的漁村小鎮，更是英國人的夏日度假勝地，不只有清澈蔚藍的海水，還有不少新鮮海產。近日有遊客分享，當地沿岸竟出現數千隻蜘蛛蟹，讓遊客嘖嘖稱奇。
據LAD BIBLE報道，上周康瓦爾郡的波思維登（Porthgwidden）海灘沿岸出現成千上萬隻蜘蛛蟹，全都聚集在非常淺的水域（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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這種螃蟹因為有著長長的長腿，因此遊客一眼就認出是能毒害獵物的蜘蛛蟹。這種螃蟹會聚集在沿岸以避免掠食者侵擾，同時也會在淺水區換殼後才回到深水水域。
海洋攝影師凱特（Kate Lowe）為這次奇景拍攝不少照片。她表示，自己很常浮潛，但也從來沒看過那麼多蜘蛛蟹。她說當時她看向水中，只覺得水中有很多黑色的岩石，一直到踏入水中才發現，每走兩三步就有幾千隻螃蟹。這些螃蟹所處的位置水深到膝蓋處，水中也飄著許多蜘蛛蟹換殼後脫落的外殼，有不少遊客看到害怕得尖叫。
報導指出，雖然蜘蛛蟹在英國海岸線本就十分常見，蜘蛛蟹也本來就會到淺水區域換殼、避敵，不過這麼大量的蜘蛛蟹聚集在一處仍非常罕見。由於氣候變遷，氣溫越來越高，未來聚集的蜘蛛可能還會更多。
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