密集恐懼症慎入！台街市驚現「謎之生果」　奇特怪狀嚇窒網民

台灣是水果王國，不只品質佳、產量高，更常常推出「混搭」新款，有些還能保持住原型，有些造型完全充滿問號。有網友PO出市場一種水果，綠綠長長表面凹凸不平，拿在手上就像拿支大黃瓜似的，奇特造型勾起他的興趣，直問「哪裡賣」、「想吃」！

這種生果綠綠長長表面凹凸不平，看起來像大黃瓜。（Facebook@爆廢公社二館）

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新一代姊夫出現了！

那個尺寸！那個形狀！那個表面！網友瞬間笑翻，覺得大黃瓜和苦瓜的地位快要不保了XDDD（即睇網民留言▼）

跟檳榔裡的「荖花」也太像

檳榔有種吃法叫「菁仔」，在中間夾雌性荖藤的花穗「荖花」，而這款水果就像荖花放大版。（即睇網民留言▼）

看了就不舒服…這我不行> <

不管它是什麼、好不好吃，不少網友表示光看外表就食欲減退，直接退避三舍。（即睇網民留言▼）

龜背竹果實，又叫鳳梨蕉

所以這到底是什麼呢？其實這是種常見植物的果實喔！那就是「龜背竹」，又叫蓬萊蕉，不少人會拿來美化室內。由於有著像香蕉的形狀和甜味，以及強烈的鳳梨香味和表皮，又被叫做「鳳梨蕉」。鳳梨蕉的果實發育慢，成熟期長，加上果肉含有草酸鈣結晶，會刺激皮膚及黏膜組織，所以有些體質較敏感的人吃了會覺得嘴巴麻麻的不太舒服，因此建議淺嘗即可。

龜背竹果實，又叫鳳梨蕉（Facebook@爆廢公社二館）

沒想到這種常見的觀葉植物，長出來的果實居然也能吃！有網友提醒，鳳梨蕉一定要放到很熟才能吃，果實中間的芯則有麻醉作用，不可食用。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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