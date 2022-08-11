極恐怖！商店爆谷袋沾老鼠糞兼穿窿　生猛大黑蛇鑽出嚇壞幼童媽

買爆谷送黑蛇？美國1名女子在雜貨店購買零食時，發現袋裝爆谷沾了老鼠糞，而且有包更穿了洞，她認為商店不該出售包裝有問題的商品，於是放到手推車要求店員處理，詎料途中竟有1條十分生猛、如購物車般長的大黑蛇從包裝袋的洞子鑽出，更繞手推車爬行一圈再返回袋中，幼童媽飽受驚嚇，指如果年紀稍大的幼童拿到，可能會被蛇咬，直斥「太不安全了！」。



美國女子金伯利在雜貨店購買爆谷時發現一包破洞的爆谷，她把爆谷放到手推車推到櫃檯希望職員處理時，一條黑蛇突然從破洞中鑽出。（Twitter圖片）

綜合外媒報道，事發於上周四（4日），居於美國維珍尼亞州盧嫩堡郡（Lunenburg County）的幼童母親金伯利（Kimberly Slaughter）到當地雜貨店採購日用品及零食，當她拿起1包爆谷時發現包裝上沾了些老鼠屎，覺得很嘔心，「我不想要那包，所以我把它放在貨架底層，因為那裏早已被老鼠屎覆蓋」。金伯利指發現貨架下方有商店放置的黏鼠板，附近已有不少老鼠的排泄物，衛生欠佳。

金伯利重新拿過另1包爆谷，卻發現右上角破了1個洞，她認為商店不該出售包裝有問題之商品，於是她把它放到購物車，並推到收銀台要求下架。其間有黑影突然從破洞中鑽出，金伯利定睛一看，原來是1條和手推車一樣長的大黑蛇。黑蛇鑽出後繞着購物車爬行一圈，然後又重新回到袋中，金伯利即時把手推車推到櫃枱讓職員處理，員工隨後把黑蛇拿到店外放生。

藍圈圖示為突然從爆谷零食袋鑽出的黑蛇。（Twitter圖片）

「我有個寶寶，才剛學會走路。」金伯利擔心如果她不知情把那袋爆谷買回家，可能會有意外發生，又或者她沒有拿起那袋爆谷，而是它留在貨架上，「試想像大一點的孩子想着『嘿我想要些爆谷』，拿起包裝然後就被蛇咬傷。這太不安全了！」

對於貨架下方出現捕鼠器及鼠類排泄物，店鋪經理斯坦利（Brian Stanley）解釋指商店一向跟足健康部門指引，「我們偶爾會在需要時使用捕鼠夾，但大多時候只是作為預防」。他又表示那只是條「小黑蛇」，稱不知道牠從哪裏來，又保證會作出調查。至於黑蛇到底是在商品進行包裝前就藏匿其中，還是咬破密封的包裝鑽入，則尚未可知。

金伯利稱她原打算把事件報告給健康部門，但不想雜貨店被勒令結束營業，因為那算是小鎮上唯一的雜貨店，如果結業會造成許多不便，但就希望雜貨店可以請專人清潔打掃。

（綜合）