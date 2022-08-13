養父母竟是綁架犯！9年前拐走7歲女扮好心收留　真相揭穿結局心酸

綁架案多為錢財，但這對夫婦卻把小女孩誘騙帶回家，更佯作好心收養，結果卻害慘了她！印度1名16歲少女於7歲時被一對夫婦用雪糕、朱古力誘惑綁架，其後被騙是她失走後才「好心收留」。女孩自此被「假父母」收養，最初還會獲得照顧，但夫婦另生孩子後，女孩即欺負毆打，甚至不准上學和離家，過着悲慘生活。

幸天網恢恢，少女做家庭傭工時認識了同事，對方察覺事件有異，終於警覺地在網上找到少女的失蹤個案，揭發事件根本就是綁架案，終成功讓少女回家與家人團聚，惟其父親已身故，到死前都沒有放棄尋找女兒，父女卻已天人永隔，令人心酸。



印度孟買16歲少女普佳高德9年前在上學途中與哥哥失散，卻被一對夫婦以帶她買雪糕及朱古力為由綁架，卻佯裝是好心收留。（示意圖，GettyImages）

綜合外媒報道，印度孟買16歲少女普佳高德（Pooja Gaud）透過網絡的尋人啟事，在事隔9年後，於上周五（本月5日）再次回到母親身邊，得與家人團聚。

綁架案件發生於2013年1月22日上午8時，當時年僅7歲、住在安泰里的巨胡加利（Juhu Galli）貧民窟的高德，跟着比她大3歲的哥哥羅希特（Rohit）一如往常地步行1公里上學。哥哥羅希特走得快，高德獨自落後，轉眼就不見了哥哥的身影。租住在貧民窟100米遠棚屋的男子蘇薩（Harry D’Souza）見狀，即謊稱要帶高德買雪糕、朱古力，誘騙她跟隨離開，並乘勢將她綁架。蘇薩伙同妻子索妮（Soni）作案，得逞後恐嚇高德如不聽話就會殺掉她，然後便把她改名安妮，帶着她離開孟買。

高德稱起初綁架犯蘇薩夫婦還會照顧她，但在他們有了親生孩子後就不時毆打她，更不讓她離開家。（示意圖，GettyImages）

高德稱年紀稍長時，蘇薩夫婦騙她當年是走失了，他們好心才撿她回家收養，高德信以為真，「認賊作父」與高德夫婦一起生活，更視他們為父母。高德稱最初蘇薩夫婦還會照顧她，但索妮誕下親生孩子後，「她開始欺負我，還會毆打我」，夫婦不讓她離開家、不讓她讀書，但蘇薩有時候會在家教她書寫英文。

7個月前，蘇薩強迫高德到1個商人的家中做家庭傭工，機緣巧合下，高德結識了一同工作的35歲女傭工德文德拉（Pramila Devendra）。德文德拉的警覺性高，發現高德「身上有傷，總是眼中有淚」，便細細詢問其情況。

德文德拉聽到高德哭訴慘遭「非親生父母」虐待，她覺得事有蹊蹺，懷疑高德是被綁架的孩子，於是上網搜尋失蹤個案、尋人啟示等等，終於找到了時間、年歲都與高德相近的個案，看着那張與高德長相高度相似的照片，德文德拉既緊張又興奮，原來那正是高德小學2年級時穿着校服拍的照片。

德文德拉經過多番努力終於找到了高德的尋人啟事，亦幫助她與生母重逢，那正是高德小學2年級時拍下的照片。（Twitter圖片）

德文德拉撥打了所有相關電話，但都無人接聽，幸最後1個電話接通了，對方是高德的鄰居謝赫（Shaikh）。謝赫當年也一直幫助高德的父母尋找女兒，他用高德的老師提供的照片製作啟事放到網上，但這麼多年一直音訊全無，因此剛開始還以為是詐騙電話，但見德文德拉與高德態度誠懇，於是提議找高德40歲的生母普南（Poonam）視像通話。

電話接通後，母女2人一眼就認出對方，當場激動落淚。德文德拉向警方舉報高德的「假父母」，警方隨後出動以綁架、非法拘禁、販賣和非法強迫勞動等罪名逮捕蘇薩夫婦，又於上周五幫忙送高德回真正的家。

哥哥羅希特憶述當年他一回頭發現不見了高德，雖然心驚，但想到妹妹一向走得慢，便自己先回學校。當第一節課完結後，他便到妹妹的教室問老師有否見到高德，知道妹妹一直沒來學校，他害怕得即時跑回家告訴父親桑托什（Santosh）。他們又找來親戚鄰居幫忙尋人，但是遍尋不獲只得報警求助。

羅希特指妹妹失蹤後，父親自己情緒抑鬱，而祖母直至去年臨終前仍每日祈禱希望再見到孩女。事隔9年，高德終於奇蹟般地與家人團聚，可惜父親已於今年4月離世，至死也不曾放棄尋找女兒，令人心酸的是父親等不及女兒回家，父女已陰陽相隔。

（綜合）