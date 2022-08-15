父子同死│4歲兒墮黃河　父拯救雙雙溺斃　母竟跪地唱童謠原因心酸

河邊玩水必須格外小心，否則隨時釀成悲劇。內地山東濟南日前有一名4歲男孩在黃河大橋邊玩耍時不慎跌落水，不會游泳的父親見狀下水欲救兒子，結果父子雙雙溺斃。男童遺體被打撈上岸時，母親泣不成聲，拉着兒子的手唱其生前最愛的兒歌童謠，現場的救援人員亦聽到淚崩。片段於網絡廣傳後網民都感到心酸。



男童遺體被打撈上岸時，母親泣不成聲，拉着兒子的手唱其生前最愛的兒歌童謠，現場的救援人員亦聽到淚崩。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發上周日（8月7日）下午，涉事4歲男童跟着父親在山東濟南市齊魯黃河大橋附近岸邊玩耍，其間掉入黃河，不會游泳的父親見狀急忙下水希望救起兒子，詎料雙雙溺斃。

救援隊隊長表示，當日他們接報後，出動了3支救援隊趕赴現場。至上周二（8月9日）晚上11時許，搜救人員在兩人落水點下游3公里處找到了父親遺體，到上周三（8月10日）下午在更遠處水域尋回男童遺體。

搜救人員尋回父子遺體。（影片截圖）

男童遺體被打撈上岸時，現場發生了虐心一幕，母親跪在地上拉着兒子冰冷的手哭喊，「我的兒啊！你太對不住你媽媽了……」、「你躺在這，媽媽給你唱你最喜歡的歌，你跟媽媽回家好不好？」，並唱出兒子生前最愛童謠《外婆的澎湖灣》，「白浪逐沙灘，沒有椰林綴斜陽……」。失去丈夫及愛兒的母親情緒一度崩潰，身旁多位救援人員看着都以手掩面啜泣。

救援隊人員指出，4歲男童是家中獨子，一家三口在濟南工作生活，目前父子兩人遺體已火化，感嘆「原本是多好的一家三口啊……」。

片段於網絡廣傳，網民都大感心酸，「要了命了，太悲慘了，這讓媽媽怎麼活啊」、「太痛心了！」、「沒了的可惜，還在的難過。這種打擊一般人受不了」。