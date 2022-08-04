倫常慘案｜狠父把3子女掟落天橋再躍下致3死1重傷　妻揭心酸內情

【倫常命案】馬來西亞發生駭人聽聞的倫常慘案，有緬甸裔難民父親與3名子女在架空天橋墮下，釀成3死1重傷。而據目擊者透露，涉事父親把3名年幼孩子逐個扔下橋，然後自己也躍下，最終只有掉在草叢的2歲兒子性命得保，父親與一對子女則命喪當場。據報死者的妻子透露，丈夫1年前感染新冠肺炎後便有輕生念頭，沒料到竟會帶同子女尋死。



馬來西亞發生駭人聽聞的倫常慘案，有緬甸裔難民父親與3名子女從架空天橋墮下，釀成3死1重傷。（網上圖片）

綜合當地媒體報道，事發周二（8月2日）清晨約6時，目擊者指出，在第二中環公路（MRR2）隆市帝沙再也一個油站前的架空天橋見到，1名男子把年幼子女逐一拋到橋下，隨後該男子也跳下；由於橋上未發有車輛停泊，估計該一家四口是徒步走至事發地點。

事件中，38歲父親、8歲女兒及5歲兒子當場死亡，餘下的2歲孩子從天橋墮下後跌在路邊草叢，雖然重傷但沒有生命危險，醫急送往醫院救治。

當地警方引述死者妻子講述，丈夫1年前感染新冠肺炎後便有輕生想法，經常自言自語，不時想自殺。妻子又說，案發前一晚約10時回到家，發現丈夫及3個孩子不知所終，於是尋找丈夫下落，最終案發當天清晨約5時聯絡到丈夫，惟只獲他回覆一句「想要去見上蒼」，沒料到他竟帶同子女尋死。

當地警方引述死者妻子所述，丈夫一年前感染新冠肺炎後，便有輕生想法。（網上圖片）

據報，38歲父親是緬甸裔難民，而其中2名死者的聯合國難民署難民證顯示，證件剛於7月初更新，可於馬來西亞逗留至2025年9月。