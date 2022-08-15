性騷擾！曖昧男首約會攬腰掃背想強吻　港女拒絕反遭共同朋友質疑

與曖昧對象約會本應是充滿「粉紅泡泡」，心如鹿撞的感覺令人非常嚮往，但有港女分享與心儀男生首次約會的經歷，指對方初次見面便伸手攬腰掃背脊，更無視她拒絕，一度想扯下她的口罩強吻，令她懷疑被對方性騷擾，非常不安。港女本來打算與該男生回復朋友關係，沒料對方卻將約會過程全部與共同朋友分享，而友人竟是質疑她反應過大，令她怒極「斬纜」，果斷與男生及一班朋友絕交。



有港女分享與心儀男生首次約會的經歷，指對方初次見面便伸手攬腰掃背脊，更無視她拒絕，一度想扯下她的口罩強吻，令她懷疑被對方性騷擾。（《社內相親》劇照）

「其實佢咁樣算唔算係性騷擾？非禮？或者純粹騷擾？」該名女生於Dcard討論區發文，指早前與1名「有少少曖昧嘅男仔」外出約會，惟過程並不如她想像般甜蜜，反而要擔驚受怕。她指該名男生行為大膽，「佢試過無啦啦問都未問過就突然攬住我條腰，或者擺佢隻手喺我背脊度，之後勁快咁左右掃、摸」。

樓主對男生的行為感驚訝，沒料對方更進一步，晚上帶她到陌生的地方，主動問她「可唔可以錫」，更不斷嘗試說服她。她指當時以發展太快為由，拒絕了對方4至5次，「我覺得都未一齊，加上第一次見就錫實在太快」，惟對方竟無視她拒絕，一度嘗試拉下她的口罩強吻，「基於本能反應我就即刻撳住口罩，之後縮埋一嚿咁坐」。

事後樓主認真向對方提出「做返朋友」的要求，亦再次解釋拒絕對方行為的原因。本來她以為兩人的感情事可私下處理，沒想到「原來條友同晒我哋班朋友講」，而友人的反應更令樓主難以置信，「佢哋嘅反應係：『都係除你個口罩啫，使唔使咁大反應』、『話佢性騷擾你未免太嚴重啦掛』、『點解你唔直接跑走』」。

樓主以為兩人的感情事可私下處理，沒想到「原來條友同晒我哋班朋友講」，而友人的反應更令她難以置信。（《社內相親》劇照）

樓主明言，看過一眾友人的回應已即時決定與他們「斷絕朋友關係」，又說自己一度受對方影響，覺得非常苦惱，「雖然自己覺得今次算係性騷擾，但係有時都會俾佢哋嘅話語影響咗，係咪自己諗多咗？自己小題大做咗？唔應該為咗啲咁小嘅事就同佢講做返朋友？」。

不少網民看過帖文也紛紛安慰樓主，認為男生的行為已屬性騷擾，又讚賞她做了正確的決定，建議她若再遇同類情況絕對可報警處理，「條友同你班fd都黐線，恭喜你離開咗一班黐線佬」、「其實嗰啲令你覺得唔舒服嘅觸摸已經可以當成係性騷擾，同埋佢喺你不斷拒絕之下都夾硬除你口罩係好唔尊重你嘅行為，亦好明顯係另有企圖，所以你同佢絕交係做得啱」、「下次再遇到呢啲人唔使解釋咁多，直接講佢咁樣好唔尊重你，轉身走啦」。