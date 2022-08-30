臭屁蟲揮完再「畀心心」影片瘋傳　日女開心打招呼　逾40萬人激讚

「臭屁蟲」（荔枝蝽象）臭名遠播，聽到名字都已經覺得臭，如果飛入屋產卵更出現聞名郊區的的「14粒」，令人感到害怕又煩厭。但日本有女生則遇到1隻友善臭屁蟲，竟然向她揮手，當女生禮貌地揮手回應，臭屁蟲竟繼續舉手揮動，一人一蟲多次來回打招呼，臭屁蟲甚至高舉雙手，仿似人類擺出愛心手勢。影片隨即在網上瘋傳，獲得超過40萬人讚好，大讚蟲蟲可愛；但有網民估計臭屁蟲的手勢可能有其他意思，提醒切勿想太多。



1隻綠色臭屁蟲熱情地向樓主揮手。（Twitter「田中幽霊 tanakayuurei」影片截圖）

有日本女生最近上載影片，片長約17秒，可見一隻綠色臭屁蟲熱情地向她揮手，女生見狀同樣揮手以作回應，臭屁蟲見到對方友善反應，繼續舉手揮動，一人一蟲多次打招呼，氣氛融洽，臭屁蟲隨後更多次高舉雙手，儼如人類擺出愛心手勢，令整個場面充滿愛。

影片獲得超過40萬人讚好，有人一眼認出是臭屁蟲，認為要立即趕走牠，又指牠的手勢應該有其他意思，而非向人類打招呼，又指可能是示警退敵，大家毋須太多想像，「快趕走吧，到他放臭氣就太遲了！」。

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臭屁蟲的學名叫作「荔枝椿象」，屬於蝽科類昆蟲，是半翅目中種類最多的一群，有多達大約5000種，主要吸食荔枝、龍眼樹汁液，椿象具有臭腺，遇上危險時會分泌臭液，令到敵人聞到臭味不敢進犯，自己趁機逃之夭夭。

本港每年4至8月是臭屁蟲的活躍季節，牠們更飛近民居產卵，而且每次都是14粒，蟲卵經常出現在晾曬衣物上，市民稍不留神，就會隨衣物帶入屋內，甚至將蟲卵穿上身，如果徒手拍打臭屁蟲或其蟲卵，牠們受驚時，會分泌有害液體保護自己方便逃走。臭液會在衣物上留下難以清洗的污漬，甚至可能導致皮膚敏感，一旦觸及眼睛，更會帶來劇痛，市民必須立即求醫。

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市民處理臭屁蟲時應該戴上手套，用手或柔軟的工具輕輕將牠趕走，除了噴上殺蟲水之外，還可以用40至60度的熱水浸死臭屁蟲。