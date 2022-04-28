14粒臭屁蟲卵黐住衫領　着咗成朝先察覺　網民笑：變大埔名牌衫

又到了「大埔名物」——14粒臭屁蟲卵繁殖的季節，有大埔居民於網上分享，日前上班穿着工作服一個早上，到下午時始發現工作服的領口門襟位置藏着14粒臭屁蟲卵，由於有14粒加持，工作服瞬間「升呢」，笑言「工作衫變大埔名牌衫」。網民也紛紛留言大讚是大埔特有的時裝，「Fashion嚟㗎最靚嘅襟針」、「新品牌，14eggs」、「14粒髮夾，14粒呔夾，有得諗」。



該名大埔居民於fb群組「大埔 TAI PO」分享照片，臭屁蟲卵以橫向2粒一排整齊依附在紅色Polo恤的門襟上，雖然蟲卵與衣服的顏色有強烈對比，理應很容易察覺，不過因蟲卵藏得很「鬼祟」，要打開門襟才見到。樓主指出，因天氣炎熱，沒扣上鈕扣及留意領口，所以沒察覺到蟲卵，直至下午洗面抹身時才發現，並已用刀片刮走蟲卵。

有網民笑言，「着埋上身，睇得出樓主對14粒嘅愛」、「BB出世第一眼望到嘅嘢就會認佢做媽媽」、「在你身上懷胎孵化， 極之溫暖！」、「唔好咁揚，BB小器！」、「着住破卵而出」。也有網民分享對14粒的恐懼，「成日匿埋衫袋/褲袋，底褲邊，胸圍裏面，每次收衫都要驗屍咁」、「都唔夠着咗條底褲成日，臨放工去廁所先發現咁崩潰」。

同場加映：14粒臭屁蟲大埔出沒！網民忍唔住逐粒數驚呼少咗粒：有粒誕生了？

有大埔友早前貼出俗稱「臭屁蟲」的「荔枝蝽象」蟲卵相片，街坊都見怪不怪，不過不久便有網民發現，相中只有13粒綠色蟲卵，擔心或有幼蟲已經孵化。（fb「大埔 Tai Po」圖片）

很多網民都曾分享遇上「14粒」臭屁蟲經歷▼▼▼