賺翻！幸運男食蜆咬出天價「紫珍珠」　差點想退菜　價值達呢個數

美國1名男子與妻兒在餐廳叫了碟14美元（港幣約109元）的蜆，竟一口咬出極罕見紫珍珠！他們更差點「走寶」，不但以為是膠珠，更一度想退菜，結果上網一查才發現天然野生紫珍珠，價值可高達1.6萬美元（港幣約12.5萬）。



美國男子歐弗蘭在餐廳點了一碟貝類海鮮開胃菜，竟吃出一顆紫珍珠。（NBCPhiladelphia新聞截圖）

綜合外媒報道，事發於9日，來自美國賓夕法尼亞州的37歲男子歐弗蘭（Scott Overland）帶着妻子和2個孩子在德拉威爾（Delaware）度假，其間在里霍博斯海灘（Rehoboth Beach）用餐時，意外「吃出」罕見珍寶。

當時歐弗蘭點了一道價值14美元（港幣約109元）的煮蜆（Littleneck clams，又稱小圓蛤）開胃菜，他一個接一個地放進口中，但突然吃到硬物，原以為是殼，便即時吐出，吐出後才發現是一顆直徑約6毫米的淡紫色圓珠。他們一開始以為是廚師「加料」，猜測是膠珠或者糖果，沒想到竟是罕見的珍寶，「我們以為是廚師把什麼東西掉在裏面了」。

然而當歐弗蘭夫婦細看就發現「膠珠」有淡淡閃耀光芒，而且貝殼上有凹痕，確認是自然產物，「當我們檢查貝殼，發現到一處微小的凹陷，所以我們推測（紫珍珠）一定是從內部生長」。因為雙殼綱軟體動物遇上外殼受損，就會分泌物質縫合傷處，而這些物質就會形成珍珠。歐弗蘭表示「不曾聽說過蜆會有珍珠，我一直以為是來自蠔的」，他與妻子在網上搜尋紫珍珠的價值，發現價值範圍廣闊，在600至1.6萬美元之間（港幣約4700至12.5萬）。

圖左為歐弗蘭發現的紫珍珠，有專家指他所吃到的應是北方蚌蠣。（NBCPhiladelphia新聞截圖）

歐弗蘭保留紫珍珠打算拿去鑑定，暫未決定保持原狀，還是打造成飾品贈予妻女當傳家寶。有趣的是歐弗蘭差點與「瑰寶」失之交臂，因為妻子不喜歡甜椒，歐弗蘭點菜時便特別叮囑不要放，但上菜時發現還是有甜椒，本打算退回去，但最終作罷，「我猜不在餐廳做麻煩鬼還是有點好處的」。

餐廳老闆表示店內供應的貝類均來自切薩皮克灣（Chesapeake Bay）水產養殖場。一般水產養殖在機械化採收及烹飪過程後，就算含有珍珠，被發現時往往都已經受損。而專家就指歐弗蘭所吃到的應是北方蚌蠣，多產出沒有珠光、瓷質感的珍珠。至於珍珠的價值就取決於產地、顏色、形狀，非白色或忌廉色的珍珠較罕見，價格也較高，但確切價錢有待鑑定結果。

（綜合）