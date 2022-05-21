幸運男連中2次頭獎獲$4299萬！2彩票同號碼僅差4秒　爆獨特投注法

有人可能花光一生所有運氣，才能得一次中大獎的機會，但亦有人一日內連續做2次頭獎幸運兒！內地1間彩券行早前開出2張頭獎彩券，發現竟是同一人購買，而且2張彩票的號碼亦一模一樣，出票時間僅相隔4秒鐘。幸運兒分享自己中獎心得，指多年來都保持同1個買彩券習慣，就是隨機選5注並購買2張，其中1張是「追加投注」，最終今次僅花了25元人民幣（下同，約29港元）就獲得4299萬元（約5,054萬港元）獎金。



甘肅蘭州市1間彩券行早前開出2張頭獎彩券，分別中了3299萬及1000萬元（約1,176萬元及3,880萬元），2張彩券的出票時間僅隔了4秒鐘。（網上圖片）

內地傳媒報道，甘肅蘭州市1間彩券行早前開出2張頭獎彩券，分別中了3299萬及1000萬元（約1,176萬元及3,880萬元），2張彩券的出票時間僅隔了4秒鐘，令人更覺不可思議的是，原來2張都是同1人購買，而彩券上5注的號碼更是一模一樣，不同的是1張採用「追加投注」，另1張則是「基本投注」。

根據內地大樂透玩法，追加投注若中獎，總獎金除了原有金額，會再加上80%獎金，因此中獎者憑着追加投注票，不僅獲得基本注獎金1000萬元，追加投注獎金800萬元（約941萬港元），還獲得基本注派獎獎金833萬元（約980萬港元）及追加投注派獎獎金666萬元（783萬港元），單票累計所獲獎金已達3299萬元，連同另1張彩券所獲的基本注獎金1000萬元，總獎金便高達4299萬元（約5,054萬港元）。。

連中頭獎的得主詹先生（化名）接受媒體訪問時表示，這種購買彩票的方式，是他維持了多年的習慣，即先隨機選5注並購買2張， 當中1張追加投注，另1張不追加，總投注金額僅25元，每次都堅持理性購買，這次中正頭獎產生的倍乘效應，令他總共可獲得4299萬元獎金。