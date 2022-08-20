上網課貓咪亂入鏡頭　老師被指影響形象即炒　告上法院結局大反轉

新冠肺炎疫情下，無論學生或老師也適應了上網課的生活。內地1名美術老師直播授課期間，家中愛貓先後5次「亂入」畫面，其任職的教育機構得知情況後，便以「影響老師形象」及早前一次遲到10分鐘的紀錄為由，將她解僱處分。老師不滿公司做法，一怒之下提出訴訟，法院經審理後認為，涉事公司對員工守則「擴大解釋具有隨意性」，因此解僱屬違法，判處公司支付違法解除勞動關係賠償金約4.1萬元（人民幣，下同，約4.8萬港元）。



內地1名美術老師直播授課期間，家中愛貓先後5次「亂入」畫面，公司以「影響老師形象」及早前一次遲到10分鐘的紀錄為由，將她解僱處分。（示意圖/GettyImages）

案件早前於廣州天河法院審理，案情指，羅姓女子於2019年7月5日入職案中教育機構，擔任美術教師，2021年3月1日起按照公司要求在家以直播方式授課。2021年6月6日，羅老師直播授課時，家中寵物貓曾先後5次「亂入」鏡頭，引來同學注意，有人更在評論區問道，「旁邊那個蹭來蹭去的東西是什麽？」。

教育機構得知情況後翻看片段，認為羅老師容許貓咪進入鏡頭，屬公司內部守則《應知應會手冊》中訂明的「影響老師形象」行為之一，判定為B級違規。加上羅老師以往曾有一次上課遲到10分鐘的B級違規紀錄，令她於6個月內累積了2次B級違規，按公司規定會被升級為1次A級違規，故教育機構於2021年7月2日解僱羅老師作為處分。

羅老師「被炒魷」後心有不甘，認為貓咪於課堂畫面出現並不屬於違反手冊規定的行為，亦沒有影響後續課堂，遂提出法律訴訟。（示意圖/GettyImages）

羅老師「被炒魷」後心有不甘，認為貓咪於課堂畫面出現並不屬於違反手冊規定的行為，亦沒有影響後續課堂，故向天河區勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁，要求公司支付違法解僱的賠償金，公司則不服仲裁結果而向天河法院提出訴訟。

法院審理後認為，羅老師按公司要求在家直播授課，教育機構應知曉授課環境不能等同於公司，而貓咪在畫面中出現的情況僅發生一次，亦無因而導致無法繼續授課。

法院指，教育機構將老師未有阻止寵物貓在畫面出現的情況，視為「授課期間做與授課無關的事情」，例如玩手機、瀏覽無關網站、聊天、接電話、吃零食、喝奶茶等帶有咀嚼動作的飲料等，顯然屬於「擴大解釋並具有隨意性」，因此判處解僱屬違法，教育機構須向羅老師支付賠償金41236.16元。

法院指，教育機構將老師未有阻止寵物貓在畫面出現的情況，視為「授課期間做與授課無關的事情」，顯然屬於「擴大解釋並具有隨意性」，因此判處解僱屬違法。（示意圖/GettyImages）

法官廖雅婧亦指出，疫情下部分公司員工在家辦公以降低成本，員工因環境的種種限制，辦公成效客觀上確實無法與在公司工作完全相同，公司不應對此予以苛求。

她亦指，僱主有權依據公司的規章制度，對員工的違法違紀行為給予相應處罰，但應以符合法律及生活常識合理要求作為前提。在執行的過程中，公司也應遵循合法、合理、合情原則，不能無限擴大解釋乃至超過勞動管理的正常範疇，強調肆意或無理解僱是違法行為，會受到法律制裁。