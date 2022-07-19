防疫魔人！公司要求員工用酒精噴嘴消毒　醫生警告或灼傷口腔黏膜

新冠肺炎疫情下，人人也注重衛生，不同的防疫措施已成為生活習慣，但過分消毒卻有機會適得其反。台灣有打工仔日前大呻，指公司早前推出新規定，要求員工進出辦公室時以酒精噴灑雙手及嘴巴消毒，她主動準備了「抗菌口腔噴劑」，並表示自己對酒精敏感，惟上司卻威脅她若不跟從便會遭到懲處。帖文引來網民嘩然，直指「無知比病毒更可怕」；有醫生則指出，消毒酒精濃度高，若直接噴向口部，或有機會灼傷口腔黏膜造成傷害。



台灣有打工仔日前大呻，指公司早前推出新規定，要求員工進出辦公室時以酒精噴灑雙手及嘴巴消毒，上司更威脅若不跟從便會遭到懲處。（fb「爆料公社」圖片）

「公司真的很誇張！」有台女於facebook群組「爆料公社」發文，指公司早前發了公告，要求所有員工進出辦公室時，須用酒精「噴灑於雙手與口腔」消毒，上下班時亦要量體溫，並在紙本上簽到作紀錄，而飲食後也要「在水中噴灑少許酒精後漱口」，以減少染疫的機會。

台女看過公告後感到匪夷所思，「這種奇怪的規定我是不知道大家會不會乖乖遵守啦，但我不想！正常人到底誰會拿酒精噴嘴巴？」。為了滿足公司的要求，她於是準備了「抗菌口腔噴劑」代替，可是上司發現情況後竟背着她告狀，其後公司主管要求她在噴劑中加入酒精，她只好以「對酒精敏感」為由婉拒。

沒想到主管並不諒解台女的情況，更威脅若她不遵從便會因「違反公司規定」的理由遭到懲處。事件令她在公司的名聲受影響，人事部員工之後更不斷施壓，甚至要求她推掉與客戶的會議，直接與總經理約談，「一直用違反員工規範，會影響到其他員工權益的理由檢討我，還說什麼萬一我確診影響到其他人怎麼辦？感覺就是想用這種理由逼我離職」。

帖文一出令不少網民嘩然，紛紛指出以酒精噴口或加進清水中漱口不但對防疫沒幫助，更是危險行為，勸台女直接離職遠離奇葩老闆，「酒精噴嘴巴？先叫總經理噴他的大腦好嗎？」、「瘋成這樣？要不要叫他直接灌85%高粱比較快啦！」、「無知比病毒更可怕」、「為了酒精可以推掉客戶會議也是蠻奇葩的，快逃啊什麼公司？」。

台灣成大醫院醫生張馨云指出，目前沒有資料顯示以酒精噴嘴巴可以消毒殺菌，反而有機會刺激及灼傷口腔黏膜，長遠更有可能造成口腔或食道病變，情況與長期飲烈酒相似。她指出，若要保持口腔衛生，以刷牙為主，漱口水為輔便已足夠。