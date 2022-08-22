嫲孫戀│27歲男愛上74歲婦：讓我想起祖母　無視年齡差距訂婚盟

常言道「真愛沒有年齡界限」，但年齡差距太多仍是會引起旁人的關注。美國1名27歲男子透過成人網站認識1名74歲女子，被她的容貌和笑容吸引，更指對方令自己想起祖母，「我喜歡她的年齡，因為我喜歡年紀大的婦女」，最終兩人無視47年的年齡差距迅速陷入熱戀，並在數星期前訂下婚盟。



美國1名27歲男子透過1個成人網站認識74歲女子，被她的容貌和笑容吸引，更指對方令自己想起祖母。（IG「devaughnfirebornstarchild」圖片）

根據《每日郵報》報道，住在美國德州的27歲迪範（Devaughn Aubrey），去年於成人交友網站認識了74歲凱蒂（Kathi Jenkins），瞬間被對方吸引。由於兩人住處相距甚遠，他們透過網上聊天4個月後才決定見面，迪範憶述初次相約在對方家中見面時，凱蒂第一句就是「你比我想像的要矮」，又指自己喜歡個子高的白人，但她沒有抗拒。其後2人天天見面培養感情，最終雙方確定了關係。

凱蒂曾有幾段穩定交往關係，雖然沒有結婚，但擁有4個孩子、13個孫子、36個曾孫和1個玄孫，至於迪範則在遇見凱蒂前不久，正好和前妻離婚。迪範表示，凱蒂最吸引之處是她的樣貌和笑容，又指看到凱蒂時會想起祖母，又承認覺得年紀大的女士比同年的女生更吸引。

對於年齡差距或會招人話柄，凱蒂直言這是最美好的關係，現在只想和迪範一起開心快樂地生活下去，「如果你愛上了年紀較大的人，那就繼續愛下去吧，做讓你快樂的事，不管人們怎麼想，順其自然」。