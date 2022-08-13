爺孫戀｜65歲富翁娶19歲處女　稱真愛非因錢　2月後被打臉下場慘

【爺孫戀】真愛是無分年齡或貧歡，但假裝的愛意呢？應該滿是計算！今年5月時，印尼一段相差46年的老夫少妻「爺孫戀」引起網絡熱論，當時65歲老富翁與19歲處女相識1個月便閃婚，富翁給了7億印尼盾（港幣約37萬元）作禮金，更豪送房地產、汽車、黃金、珠寶等禮物，又強調2人婚姻是出於「愛」與「感情」，女方並非貪圖金錢財才下假。惟閃婚僅2個多月，曾說出「真愛論」的富豪已被「打臉」，據報道2人已經離婚，而富翁的下場亦令人感到心酸。



前傳：爺孫戀│19歲處女閃嫁65歲阿伯 獲送車樓與黃金 稱非因錢結婚

印尼65歲富翁娶19歲少女為妻，給了7億印尼盾（港幣約37萬元）作禮金，更豪送房地產、汽車、黃金、珠寶等。（網上圖片）

這段惹人關注的「爺孫戀」要從5月18日在印尼西爪哇（Jawa Barat）舉行的婚禮說起，當時65歲富翁蘇塔尼（Sutani）娶了19歲新娘巴蓮蒂（Barenti）。據報巴蓮蒂是處女，2人相識到結婚僅1個月，而蘇塔尼給予女家的聘禮極豐厚，包括7億印尼盾現金、房地產、汽車、黃金、珠寶等。

當時蘇塔尼被問到巴蓮蒂是否因錢促成婚事時，他堅定強調婚禮所有聘禮都是他自願奉上，女方沒有向他提出任何物質要求，形容2人結婚是出於「愛」和「感情」2項因素，並非由「金錢」維繫，他亦不在乎網民如何談論他們，也沒有感到不安，「我沒有使用社交媒體，沒有智能手機，就算知道有人在網路上談論我們的婚事，我也不在乎」。蘇塔尼及巴蓮蒂婚後更前往麥加朝聖，看似甜蜜非常。

惟婚禮才過去2個多月，2人已感情生變。據印尼媒體報道，蘇塔尼鄰居證實蘇塔尼已與巴蓮蒂離婚，形容2人婚姻太過倉促，「可憐老人家（蘇塔尼）還在生病」。報道未有提到蘇塔尼送贈巴蓮蒂的禮物如何處理，而當地媒體向2人的家人查詢，但未獲回覆。

據印尼媒體報道，蘇塔尼鄰居證實蘇塔尼已與巴蓮蒂離婚，形容2人婚姻太過倉促。(網上圖片）

該段「爺孫戀」慘淡收場再次成為網民焦點，不少網民都表示遺憾，頻呼要找一段超越年齡與財富的純真愛情，實在不容意，又祝福蘇塔尼早日康復，甚至臨老再覓得真愛。