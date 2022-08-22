痛下殺手！目擊14歲女險被強姦　印單親媽怒斬男友陰莖：不後悔！

禽獸一樣的男友，她為了保護女兒決下重手！印度北方邦近日發生強姦未遂事件，當地1名單親媽在農場工作時，同居2年的男友居然想伺機性侵她14歲的女兒，單親媽聽到尖叫聲及時趕回家中制止，其間她同樣被失控的男友襲擊；為保護女兒，單親媽入廚房拿出菜刀怒斬男友陰莖。單親媽事後受訪稱為了女兒一定要給男友教訓，護女心切揚言「不感反悔」。警方稱男疑犯涉強姦及性侵未成年人士被捕，但他目前情況危殆，正轉送設備更好的醫院救治，目前未知落刀的單親媽會否被控。



印度32歲男子想性侵同居女友的14歲女兒，女友持刀努斬其陰莖。（示意圖／資料圖片）

事發於北方邦拉金普爾凱里縣（Lakhimpur Kheri，與尼泊爾接壤）的Mahevaganj地區，當地1名單親媽因為前夫有酗酒問題已離異，她和32歲男友同居2年。事發於本月17日，單親媽外出到農場工作時，突然聽到有尖叫聲傳出，幸好她及時趕回家，目擊男友正試圖強姦她14歲的女兒。

單親媽及時出手制止，但和男友纏鬥期間難以把男友制服，最後持刀猛砍男友陰莖。她事後接受《印度時報》訪問，稱眼見女兒險被人侵犯，自己救女時也被男友施襲，決定入廚房拿出菜刀，然後怒斬男友陰莖，直言要給他一點教訓，「我對自己所為不感反悔」。

單親媽認為要給男友一個教訓，入廚房拿刀斬他的陰莖。（示意圖／Getty Images）

當地警方表示，32歲疑犯涉強姦罪及性侵未成年人士、干犯保護兒童免受性罪行法（POCSO ）被捕，但由於他情況危殆，正轉介到設備較好的醫院治療。目前仍未知單親媽會否被控。

印媒報道，當地婦女面對性威脅及性暴力時，有時會採同樣行動，在當地稱為「Bobbitising」，意思即用刀割去男性陰莖，這源於1993年，美國弗吉尼亞州女子 Lorena Bobbit將前夫的性器官割掉，她指多年來都被前夫強姦及虐待，事件在國際上廣泛報道，故印媒也會用「Bobbitising」表達用刀割男性性器官。

北方邦是印度其中1個性罪行最嚴重的地區，2020年，該邦錄得2769宗強姦案，是印度全國針對女性的暴力罪行第二多的邦，另有2302名新娘因為嫁妝不足而喪命。雖然當地有國家犯罪紀錄局等部門調查涉及強姦案的數據，但不少意見均認為印度有大量強姦案字沒有被呈報，才會令數字「偏低」。

（綜合）