大象殺人！天氣太熱不想工作　大象發狂猛刺　主人被撕成兩半慘死

天氣酷熱難耐，竟然連大象都難以忍受？泰國上月發生恐怖大象殺人事件，一名32歲男子在炎熱高溫下帶着大象到橡膠園工作，沒想到大象工作期間突然發狂，竟用象牙猛刺男子，更把他的身體撕成兩半。男子側臥血泊當場慘死，警方估計，大象因天氣太熱不想工作而發狂，最終殺了主人。



泰國上月發生恐怖大象殺人事件。（示意圖，非涉事大象／gettyimages）

綜合外媒報道，事發8月17日早上接近中午，日正當中，泰國南部攀牙府（Phang Nga）的32歲男子素帕猜（Supachai Wongfaed），帶着20歲雄性大象帕姆（Pom Pam）到橡膠園搬運木材，詎料工作期間帕姆突然發狂，用尖尖的長象牙多次刺向素帕猜，更把他的身體撕成兩半。

素帕猜側臥血泊當場慘死，村民報警求助。由於大象兇猛，當地人員須從約500米外發射麻醉針讓大象鎮靜，才能靠近素帕猜屍體。

32歲男子素帕猜被大象帕姆襲擊，身體遭撕成兩半。（網上圖片）

警方估計，因天氣太熱加上工作勞累，大象才會發狂並殺死主人，暫未知帕姆會被如何處置。拯救亞洲大象（Save The Asian Elephants）組織表示，亞洲象若被迫從事伐木等「極端活動（extreme activities）」時，會遭受心理和身體上的痛苦，「當受到人類虐待或過度壓力，牠們會攻擊和殺死人類」。

據報道，其實泰國自1989 年已禁止使用亞洲象搬運木材，惟當國某些地區仍然有人違禁。